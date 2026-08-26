台大急診竟有人待床35天？石崇良：難以理解為何寧願等、不願轉院

網友抱怨母親在急診等床12天，等不到病床，不幸往生，醫院急診壅塞可能再起。台大醫院發言人陳彥元日前證實，此位往生患者為台大急診病人，院方開始展開住院行政流程，不料個案因突發性原因而往生，對此深感遺憾。台大醫院院內人士表示，醫院病房常有「挑菜的文化」，將病情較為簡單的病人收治住院，卻將病情複雜者仍留置在急診，甚至還有待床35天的病人。

關於醫院病房的挑菜文化，衛福部長石崇良說今參與「南山第9屆醫護社工獎」頒獎典禮前受訪表示，「不能說完全沒有這種現象」，但這應該只是個案，據他過去在台大急診服務，了解醫院開床制度是由各科總醫師評估病人收治住院，因此，這現象「不敢說沒有」，而往後應盡量制度化是最好的，會與院方進行討論。

不過，台大醫院急診甚至還有待床35天的病人，衛福部長石崇良說，「我真的是難以理解」，為什麼病人寧可在台大等35天卻不願意轉院，到底是發生什麼事情？

石崇良進一步說，以台大醫院來說，調度病房權力在各科總醫師手上，將再與院長余忠仁討論，如何讓它更有制度化，避免遺漏之處。目前台大醫院也啟動相關機制，第一、加強72小時監測，若待床較久的病人由副院長協調。

第二、加開急診後送病房，對於可能具有跨科別特性的病人加強收治，如這次往生的病人就是跨科別特性，其有肺炎、感染症、褥瘡等，跨越了內外科的處理。因此，依過去經驗，跨科別病人可以產生各科之間都沒有辦法真正收治住院，急診後送病房應有幫助。

第三、將強化與北市聯醫合作，若民眾都到台大醫院就醫，再多病床都不夠，所以還是要分流，讓台大處理真正重症的病人，病情不嚴重的協調至北市聯醫就醫，聯醫的病床還有很多空間。目前台北市衛生局長黃建華十分積極合作，甚至轉送病人的救護車的車資都有補助，也會研議有什麼誘因可以提供給病人，以便轉診、轉院住院等，「因為去聯醫住院，絕對會比躺在急診大廳、走廊好」。

石崇良說，統計發現，台北區9大醫學中心，以往壅塞醫院如馬偕、新光、亞東等醫院，目前都未有壅塞情形，目前僅剩下台大醫院急診壅塞，一天急診病人量超過300人，以他早年在台大急診服務，一天約200至250人，「現在是愈來愈多了」。

各家醫院急診處置病人住院的方式不同，石崇良指出，如長庚醫院採用電腦派床，一旦病情嚴重符合相關指標，就會啟動收治流程，加快速度，同時也提升病床的周轉率，現在台大醫院也針對轉床率給予獎勵。

石崇良說，將和台大醫院長余忠仁、台北市衛生局長黃建華約時間共同研議，希望剩下最後一哩路，解決台大急診壅塞問題，他也了解，「台大的原罪就是太有名了，病人真的太多」，必須從減量、轉診都需一起處理。