快訊

學不會尊重？婦產科醫劉偉民曝病患性經驗隱私 網轟：把看診變英雄表演

見證者無人機大升級！時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自這國家

陳幸妤也在用！通訊軟體Discord是什麼？如何註冊、優缺點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

植牙不是一勞永逸 3大日常照護降併發症風險

中央社／ 台北26日電

人工植牙普及，不少民眾誤以為植牙「一勞永逸」，半數10年後出現併發症，醫師提醒術前嚴謹牙周檢查，術後調整飲食習慣、定期回診與專業清潔，避免發炎及嚴重骨頭流失。

新光醫院人工植牙科主任胡剛碩今天在記者會分享植牙10年後隱形危機，未妥善維護且未定期追蹤者，半數出現植體周圍發炎，也就是牙齦出血；近2成患者發生骨質吸收，面臨植體鬆動與脫落風險，出現嚴重骨頭流失。

許多民眾誤以為植牙「一勞永逸」，未來就不會壞，而忽略術後潔牙與回診。胡剛碩重申，植體周圍組織缺乏自然牙膜保護，極易引發植體周圍炎。若缺乏妥善維護，輕則發炎流血、重則骨質流失，甚至必須將植體全數移除重新治療。

對這些患者而言，更可怕的是陷入「植牙孤兒」困境。胡剛碩指出，當植牙出現併發症，如發炎、骨流失、零件鬆脫時，若原本治療的診所已歇業、醫師離職，或是無法繼續提供後續保修服務，患者將頓失醫療依賴。

另一種「植牙孤兒」窘境是他院接手困難、求助無門。胡剛碩表示，由於國內植牙品牌與規格上百種，若患者缺乏原植體品牌與型號資料，接手醫師難以取得相容工具零件，導致患者陷入「不敢再次治療」與「無法正常咀嚼」的雙重困境。

72歲陳先生10多年前植牙，陸續出現植體搖動，轉至新光醫院已嚴重植體周圍炎與骨流失，甚至有植體斷裂。醫療團隊分區治療，移除斷裂植體並重建骨頭，以手術清創、補骨保留發炎植體，同時改善不良假牙，完成全口修復逾10年，發炎獲控制、咀嚼功能恢復，植牙狀況穩定。

胡剛碩提供降低併發症風險的3大日常照護，第1點是術前嚴謹牙周檢查，植牙前須先完成全口牙周病檢查與治療，確認病況穩定後再開始植牙療程。第2點是調整硬食飲食習慣，避免啃咬甘蔗、骨頭等過硬食物，不宜頻繁食用杏仁等堅果，降低假牙或植體受損。

第3點則是定期回診與專業清潔，胡剛碩說明，定期回診檢查是及早發現發炎、骨流失或咬合異常的唯一途徑，確保植體長期健康。植牙維護訣竅是良好的口腔清潔，1天至少刷牙2次，每次刷2分鐘，建議選擇軟毛牙刷，牙刷以45度朝向牙齦。

風險

延伸閱讀

陳幸妤牙醫診所評論4.3星！患者曝她1個性超圈粉：很難得

婦急性肝衰竭命危 32歲兒跨血型捐肝

耳朵冒「一根肉柱」像菜花！他忍5年越長越大 醫揭1恐怖真相

獨／台大候床12天婦非病死大廳 知情人士曝她全身3處感染已獲控制

相關新聞

省錢叫車平台「173」違法營運 交部協助地方要求下架、最高罰2500萬

主打便宜、省錢的計程車平台「173叫計程車」號稱有1萬輛計程車加入，但近年來涉入多起刑事案件。交通部如今動起來，協助地方主管機關發函給系統商，要求下架相關App。同時也發文給各地方政府，針對違法經營平台，地方主管機關最高可依法開罰2500萬元。

南部豪雨致災 農損金額今中午逾1億元、嘉義雲林最傷

8月下旬豪雨持續影響，對南部造成嚴重農業災情，根據農業部彙整最新資料統計，截至今中午農業產物及民間設施估計損失計1億829萬元，其中以嘉義縣損失最為嚴重，主要受損作物為木瓜、番石榴、落花生、蔥及竹筍等。

豪雨泥水暗藏「類鼻疽」危機！初期像感冒延誤恐致命

全台近日連續遭遇豪大雨，民眾除留意強降雨帶來的即時安全威脅，長時間積水與泥濘環境也可能增加感染風險，感染科醫師楊清鎮提醒，豪雨、淹水期間及後續進行清理時，皆應對「類鼻疽」提高警覺，其致死風險不容小覷。

每日約減產1萬箱 白雞蛋每台斤挑戰50元恐貴到明年春節

颱風過門不入但帶來雨量，天氣悶熱潮濕，加上學校即將開學，每台斤蛋價逼近50元，全台雞蛋最大產地彰化縣零售市場白蛋台斤48元，菜價、蛋價雙雙飆高讓家庭主婦大呼吃不消。

兒少性影像AI巡網拖1年才上線？衛福部允提前半年實施 立委籲納入成人

近年數位性暴力案件頻傳，研擬利用人工智慧（AI）技術主動尋網，查找兒少裸露影像予以下架。不過，這套原訂今年8月開始試營運的系統，延後至9月試行，且衛福部規畫試運轉一年後，至明年8月才會正式實施，立委劉建國對此表達失望，要求縮短試營運時間，並將盡快研擬將成人性影像一併納入巡查對象。衛福部次長呂建德承諾，半年內會讓兒少性影像巡網機制正式上線。

吃雞屁股會中毒？專家指「最可怕部分早移除」 揭食用過量殘酷後果

許多人對於食用雞屁股（七里香）始終抱有疑慮，知名菜販廖炯程在臉書粉專針對坊間傳聞親自進行解剖研究，探討雞屁股內部的「尾脂腺」與「腔上囊」結構，向民眾說明市場實務處理流程，破除長期以來的吃毒迷思。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。