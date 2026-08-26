植牙不是一勞永逸 3大日常照護降併發症風險

人工植牙普及，不少民眾誤以為植牙「一勞永逸」，半數10年後出現併發症，醫師提醒術前嚴謹牙周檢查，術後調整飲食習慣、定期回診與專業清潔，避免發炎及嚴重骨頭流失。

新光醫院人工植牙科主任胡剛碩今天在記者會分享植牙10年後隱形危機，未妥善維護且未定期追蹤者，半數出現植體周圍發炎，也就是牙齦出血；近2成患者發生骨質吸收，面臨植體鬆動與脫落風險，出現嚴重骨頭流失。

許多民眾誤以為植牙「一勞永逸」，未來就不會壞，而忽略術後潔牙與回診。胡剛碩重申，植體周圍組織缺乏自然牙膜保護，極易引發植體周圍炎。若缺乏妥善維護，輕則發炎流血、重則骨質流失，甚至必須將植體全數移除重新治療。

對這些患者而言，更可怕的是陷入「植牙孤兒」困境。胡剛碩指出，當植牙出現併發症，如發炎、骨流失、零件鬆脫時，若原本治療的診所已歇業、醫師離職，或是無法繼續提供後續保修服務，患者將頓失醫療依賴。

另一種「植牙孤兒」窘境是他院接手困難、求助無門。胡剛碩表示，由於國內植牙品牌與規格上百種，若患者缺乏原植體品牌與型號資料，接手醫師難以取得相容工具零件，導致患者陷入「不敢再次治療」與「無法正常咀嚼」的雙重困境。

72歲陳先生10多年前植牙，陸續出現植體搖動，轉至新光醫院已嚴重植體周圍炎與骨流失，甚至有植體斷裂。醫療團隊分區治療，移除斷裂植體並重建骨頭，以手術清創、補骨保留發炎植體，同時改善不良假牙，完成全口修復逾10年，發炎獲控制、咀嚼功能恢復，植牙狀況穩定。

胡剛碩提供降低併發症風險的3大日常照護，第1點是術前嚴謹牙周檢查，植牙前須先完成全口牙周病檢查與治療，確認病況穩定後再開始植牙療程。第2點是調整硬食飲食習慣，避免啃咬甘蔗、骨頭等過硬食物，不宜頻繁食用杏仁等堅果，降低假牙或植體受損。

第3點則是定期回診與專業清潔，胡剛碩說明，定期回診檢查是及早發現發炎、骨流失或咬合異常的唯一途徑，確保植體長期健康。植牙維護訣竅是良好的口腔清潔，1天至少刷牙2次，每次刷2分鐘，建議選擇軟毛牙刷，牙刷以45度朝向牙齦。