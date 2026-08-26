兒少性影像AI巡網拖1年才上線？衛福部允提前半年實施 立委籲納入成人

近年數位性暴力案件頻傳，研擬利用人工智慧（AI）技術主動尋網，查找兒少裸露影像予以下架。不過，這套原訂今年8月開始試營運的系統，延後至9月試行，且衛福部規畫試運轉一年後，至明年8月才會正式實施，立委劉建國對此表達失望，要求縮短試營運時間，並將盡快研擬將成人性影像一併納入巡查對象。衛福部次長呂建德承諾，半年內會讓兒少性影像巡網機制正式上線。

衛福部在「兒少性剝削條例」去年修法通過後，授權主管機關以科技技術主動巡查網路，找出兒少性影像進行下架。立法院社福及衛環委員會今天排審「性侵害防治法」及「兒少性剝削防制條例」修正草案，多名立委建議衛福部將主動巡網機制擴及成人性影像。劉建國則詢問衛福部，目前兒少性影像主動巡網系統試運行情況如何，是否已有下架案例？

衛福部保護司副司長張靜倫指出，目前該系統正在調教關鍵字，處理部分技術問題，原訂8月分開始試營運，將延後至9月，如在主動巡網時發現疑似兒少性影像，將直接連接性影像處理中心進行下架處理，正式上線時間則訂於明年8月。對此，劉建國質疑，是什麼機制需要長達1年的試運轉時間？各界對這套系統有共同期待，衛福部應提升反應速度，而不是讓外界失望。

立委范雲指出，主動巡網系統目前僅針對兒少性影像，但她認為，成人數位性暴力應一併納入，2025年性影像處理中心受理申訴案件2478件，被害人數量為1521人，其中成人受害者為大宗，占比82.8%，成人性影像巡查雖牽涉自願上傳的商業行為與非自願數位性暴力差別，但這並不難區分，且衛福部不應假設成年性影像都是合意事件，不可因被害人成年就得不到保護。

呂建德承諾，將加速兒少性影像網路巡查系統建置速度，半年內讓系統正式上線，不過，巡查成人性影上涉及意願問題，若找出辨識影像上傳是否符合當事人意願的方式，主管機關「當然會來進行主動查察」，而目前不論被害人成年與否，只要向性影像處理中心申訴，該中心都會依規定在24小時內完成性影像下架作業。