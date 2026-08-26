省錢叫車平台「173」違法營運 交部協助地方要求下架、最高罰2500萬

主打便宜、省錢的計程車平台「173叫計程車」號稱有1萬輛計程車加入，但近年來涉入多起刑事案件。交通部如今動起來，協助地方主管機關發函給系統商，要求下架相關App。同時也發文給各地方政府，針對違法經營平台，地方主管機關最高可依法開罰2500萬元。

「173叫計程車」主打不像傳統車隊，向司機收取25%的高額抽成，司機省下來的成本，直接回饋給乘客，標榜車資最低7折起。但平台司機素質良莠不齊，近年來更是常鬧上社會版面。北市長蔣萬安今年6月曾表示，建議中央下架違法平台，並研議修法及強化車隊評鑑機制。

交通部公共運輸及監理司表示，叫車平台主管機關為地方政府，台北市先前通報數發部協助下架「173叫計程車」時，數發部認為應找交通主管機關辦理。因此，交通部便幫忙發函系統商，要求下架相關App。

同時，交通部也行文各地方政府，提醒若因「173叫計程車」無落地、追不到人，可以反向抵制，要求業者不與該平台合作，以維護消費者權益。

台中市政府行文地方計程車工會，指出「173叫計程車」App業者，透過網路及行動應用程式平台提供計程車媒合、預約、派遣及叫車等服務，對外揭露的營運主體為境外公司「Energy World Ltd」，但實際上經營者、營業據點、公司或商業登記及稅籍資料均沒有明確揭露，且未依法辦理相關登記，也沒有向公路主管機關申請登記及特許經營。

台北市公運處表示，「173叫計程車」違反公路法第77條第3項，未經核准經營計程車客運服務業，依法最高可開出2500萬罰單，且呼籲工會、車隊加強宣導駕駛不得與其合作。