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中元普度減少燒金紙 屏東縣推金幣遇上玉蘭花屏安鹽 祈福新搭檔

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東環保局推廣友善環境祭祀方式，今年以「開運金幣」搭配「玉蘭花屏安鹽」組成祈福新搭檔，響應「誠心不減、紙錢減量」環保祭祀新觀念。記者劉星君／攝影
屏東環保局推廣友善環境祭祀方式，今年以「開運金幣」搭配「玉蘭花屏安鹽」組成祈福新搭檔，響應「誠心不減、紙錢減量」環保祭祀新觀念。記者劉星君／攝影

中元節將至，屏東環保局推廣友善環境祭祀方式，今年以「開運金幣」搭配「玉蘭花屏安鹽」組成祈福新搭檔，響應「誠心不減、紙錢減量」環保祭祀新觀念，讓文化傳承與地球環境共生共榮，有10家廟宇包括慈鳳宮、玉皇宮等廟宇響應。

環保局表示，祭祀文化從來就不是一成不變，是隨著時代演化與時俱進。從上古時期人們就已透過祭祀天地、祖先與自然萬物，表達敬意與感恩，但上古時期祭祀活動不會燒紙錢，直到東漢時期造紙技術由蔡倫改進後，焚燒紙錢才開始漸漸萌芽。

近年來，焚燒紙錢所衍生的空氣汙染逐漸成為民生關切議題，陳情案件不時發生，衝擊祭祀文化，環境友善的祭拜方式應運而生，倡議新紙錢三燒，推廣「適量燒」減量紙錢、統一送往備具完善空汙防制環保金爐「集中燒」、及以物、功德等替代金紙的「替代燒」。

屏東縣環保局自從2020年建置全國首座具民俗意象金屏安環保金爐後，第1年集中焚化紙錢592公噸，之後逐年提升，最高達1384公噸。另一方面，為推廣具在地特色的替代燒文化，屏東縣環保局在2024年特製金屏安開運金幣「以金代金」，代替傳統紙錢燃燒，發行至今已超過8700枚，23家廟宇響應。

環保局長顏幸苑說，今年以花香代金發想，融入屏東在地玉蘭花，藉由淡雅香氣呼喚熟悉生活記憶，推出玉蘭花屏安鹽，「屏安」二字結合「屏東」與「平安」意涵，象徵將屏東的馨香與平安祝福帶回家，搭配既有開運金幣象徵招財、添好運，成為今年環保「祈福新搭檔」，一個送平安、一個添好運，讓祭祀行為多一種既環保又有在地溫暖的新選擇。

屏東環保局推廣友善環境祭祀方式，今年以「開運金幣」搭配「玉蘭花屏安鹽」組成祈福新搭檔，響應「誠心不減、紙錢減量」環保祭祀新觀念。記者劉星君／攝影
屏東環保局推廣友善環境祭祀方式，今年以「開運金幣」搭配「玉蘭花屏安鹽」組成祈福新搭檔，響應「誠心不減、紙錢減量」環保祭祀新觀念。記者劉星君／攝影

屏東環保局推廣友善環境祭祀方式，今年以「開運金幣」搭配「玉蘭花屏安鹽」組成祈福新搭檔，響應「誠心不減、紙錢減量」環保祭祀新觀念。記者劉星君／攝影
屏東環保局推廣友善環境祭祀方式，今年以「開運金幣」搭配「玉蘭花屏安鹽」組成祈福新搭檔，響應「誠心不減、紙錢減量」環保祭祀新觀念。記者劉星君／攝影

屏東環保局推廣友善環境祭祀方式，今年以「開運金幣」搭配「玉蘭花屏安鹽」組成祈福新搭檔，響應「誠心不減、紙錢減量」環保祭祀新觀念。記者劉星君／攝影
屏東環保局推廣友善環境祭祀方式，今年以「開運金幣」搭配「玉蘭花屏安鹽」組成祈福新搭檔，響應「誠心不減、紙錢減量」環保祭祀新觀念。記者劉星君／攝影

金紙 屏東縣 蘭花

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