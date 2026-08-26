聽新聞
0:00 / 0:00
影／封島3.5天東琉線今復航 1交通船突擱淺、141人待救
往返東港、琉球的船班東琉線，受西南氣流影響，交通船從8月22日下午過後停駛到8月25日，停駛3.5天後，今交通船開船，未料今中午12時19分，藍白航運的一艘船隻從東港出港後，因不明原因擱淺，船上141人等待救援。
交旅處表示，接獲藍白航運通報，船隻今中午12時19分擱淺，船上有141人，船隻從東港碼頭出港，目前擱淺原因待釐清。
在該班擱淺船上的網友在threads發文說，引擎發不動，漂流到擱淺，又剛好遇到退潮，搶救中。也有網友說，「回琉的路怎麼這麼難」，也有網友發文「第一次去小琉球然後遇到船擱淺」。也有網友發文說，「還在努力中，船上的人素質都很好，乘客都做好等待」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。