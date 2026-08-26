影／封島3.5天東琉線今復航 1交通船突擱淺、141人待救

往返東港、琉球的船班東琉線，受西南氣流影響，交通船從8月22日下午過後停駛到8月25日，停駛3.5天後，今交通船開船，未料今中午12時19分，藍白航運的一艘船隻從東港出港後，因不明原因擱淺，船上141人等待救援。

交旅處表示，接獲藍白航運通報，船隻今中午12時19分擱淺，船上有141人，船隻從東港碼頭出港，目前擱淺原因待釐清。

在該班擱淺船上的網友在threads發文說，引擎發不動，漂流到擱淺，又剛好遇到退潮，搶救中。也有網友說，「回琉的路怎麼這麼難」，也有網友發文「第一次去小琉球然後遇到船擱淺」。也有網友發文說，「還在努力中，船上的人素質都很好，乘客都做好等待」。

往返東港、琉球的東琉線，受到西南氣流影響，交通船停駛3.5天後，今終於開船，今中午12時19分，藍白航運通報，船隻從東港出港後，不明原因擱淺，船上有141人等待救援。圖／取自threads社群liuqiu_in。

往返東港、琉球的東琉線，受到西南氣流影響，交通船停駛3.5天後，今終於開船，今中午12時19分，藍白航運通報，船隻從東港出港後，不明原因擱淺，船上有141人等待救援。圖／取自threads社群liuqiu_in。

往返東港、琉球的東琉線，受到西南氣流影響，交通船停駛3.5天後，今終於開船，今中午12時19分，藍白航運通報，船隻從東港出港後，不明原因擱淺，船上有141人等待救援。記者劉學聖／攝影

往返東港、琉球的東琉線，受到西南氣流影響，交通船停駛3.5天後，今終於開船，今中午12時19分，藍白航運通報，船隻從東港出港後，不明原因擱淺，船上有141人等待救援。記者劉學聖／攝影

往返東港、琉球的東琉線，受到西南氣流影響，交通船停駛3.5天後，今終於開船，今中午12時19分，藍白航運通報，船隻從東港出港後，不明原因擱淺，船上有141人等待救援。記者劉學聖／攝影