快訊

學不會尊重？婦產科醫劉偉民曝病患性經驗隱私 網轟：把看診變英雄表演

見證者無人機大升級！時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自這國家

陳幸妤也在用！通訊軟體Discord是什麼？如何註冊、優缺點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

南部豪雨致災 農損金額今中午逾1億元、嘉義雲林最傷

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
南部連日豪雨造成嚴重農損。聯合報系資料照
南部連日豪雨造成嚴重農損。聯合報系資料照

8月下旬豪雨持續影響，對南部造成嚴重農業災情，根據農業部彙整最新資料統計，截至今中午農業產物及民間設施估計損失計1億829萬元，其中以嘉義縣損失最為嚴重，主要受損作物為木瓜、番石榴、落花生、蔥及竹筍等。

縣市受損部分，以嘉義縣損失4177萬元（占39％）、雲林縣損失2935萬元（占27％）、台南市損失1709萬元（占16％）、高雄市損失940萬元（占9％）及屏東縣損失919萬元（占8％）較為嚴重。

農產損失部分，受損作物主要為木瓜、番石榴、落花生、蔥及竹筍等；畜產損失部分，估計損失金額208萬元，受損畜禽主要為雞，受損金額171萬元，其次為鴨及豬。

漁產損失部分，估計損失金額1231萬元，受損漁產主要為虱目魚，受損金額854萬元，其次為筍殼魚及吳郭魚等；民間設施則估計損失金額305萬元，包含農田流失及埋沒、畜禽設施等。

豪雨 農損 嘉義 雲林

延伸閱讀

豪大雨農損逾9600萬 嘉南高屏畜牧、台南魚塭養殖納天然災害現金救助

杭菊6、7月雨害災損三成爭取補助 苗栗縣政府加碼2萬

屏東勘災 卓榮泰：農損全品項免現勘、淹水逾50公分每戶最高3萬元

高雄雨災救助加碼！淹水未達50公分也發1萬 泡水車最高2萬

相關新聞

省錢叫車平台「173」違法營運 交部協助地方要求下架、最高罰2500萬

主打便宜、省錢的計程車平台「173叫計程車」號稱有1萬輛計程車加入，但近年來涉入多起刑事案件。交通部如今動起來，協助地方主管機關發函給系統商，要求下架相關App。同時也發文給各地方政府，針對違法經營平台，地方主管機關最高可依法開罰2500萬元。

南部豪雨致災 農損金額今中午逾1億元、嘉義雲林最傷

8月下旬豪雨持續影響，對南部造成嚴重農業災情，根據農業部彙整最新資料統計，截至今中午農業產物及民間設施估計損失計1億829萬元，其中以嘉義縣損失最為嚴重，主要受損作物為木瓜、番石榴、落花生、蔥及竹筍等。

豪雨泥水暗藏「類鼻疽」危機！初期像感冒延誤恐致命

全台近日連續遭遇豪大雨，民眾除留意強降雨帶來的即時安全威脅，長時間積水與泥濘環境也可能增加感染風險，感染科醫師楊清鎮提醒，豪雨、淹水期間及後續進行清理時，皆應對「類鼻疽」提高警覺，其致死風險不容小覷。

每日約減產1萬箱 白雞蛋每台斤挑戰50元恐貴到明年春節

颱風過門不入但帶來雨量，天氣悶熱潮濕，加上學校即將開學，每台斤蛋價逼近50元，全台雞蛋最大產地彰化縣零售市場白蛋台斤48元，菜價、蛋價雙雙飆高讓家庭主婦大呼吃不消。

兒少性影像AI巡網拖1年才上線？衛福部允提前半年實施 立委籲納入成人

近年數位性暴力案件頻傳，研擬利用人工智慧（AI）技術主動尋網，查找兒少裸露影像予以下架。不過，這套原訂今年8月開始試營運的系統，延後至9月試行，且衛福部規畫試運轉一年後，至明年8月才會正式實施，立委劉建國對此表達失望，要求縮短試營運時間，並將盡快研擬將成人性影像一併納入巡查對象。衛福部次長呂建德承諾，半年內會讓兒少性影像巡網機制正式上線。

吃雞屁股會中毒？專家指「最可怕部分早移除」 揭食用過量殘酷後果

許多人對於食用雞屁股（七里香）始終抱有疑慮，知名菜販廖炯程在臉書粉專針對坊間傳聞親自進行解剖研究，探討雞屁股內部的「尾脂腺」與「腔上囊」結構，向民眾說明市場實務處理流程，破除長期以來的吃毒迷思。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。