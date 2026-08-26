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南部豪雨致災 農損金額今中午逾1億元、嘉義雲林最傷
8月下旬豪雨持續影響，對南部造成嚴重農業災情，根據農業部彙整最新資料統計，截至今中午農業產物及民間設施估計損失計1億829萬元，其中以嘉義縣損失最為嚴重，主要受損作物為木瓜、番石榴、落花生、蔥及竹筍等。
縣市受損部分，以嘉義縣損失4177萬元（占39％）、雲林縣損失2935萬元（占27％）、台南市損失1709萬元（占16％）、高雄市損失940萬元（占9％）及屏東縣損失919萬元（占8％）較為嚴重。
農產損失部分，受損作物主要為木瓜、番石榴、落花生、蔥及竹筍等；畜產損失部分，估計損失金額208萬元，受損畜禽主要為雞，受損金額171萬元，其次為鴨及豬。
漁產損失部分，估計損失金額1231萬元，受損漁產主要為虱目魚，受損金額854萬元，其次為筍殼魚及吳郭魚等；民間設施則估計損失金額305萬元，包含農田流失及埋沒、畜禽設施等。
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