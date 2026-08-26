國7發包不順接連流標 2標案延誤近1年 高公局：仍力拚2030年通車

國道7號高速公路延宕多年，原預計今年上半年動工，但從去年底開始，第C703S標鳳寮路段、第C705S標小港路段、第C706S標臨海路段接連流標，盡管小港路段預計將年9月決標，但仍有2招標案延誤近1年。交通部高公局組規畫長黃俊豪表示，鳳寮路段預計今年9月招標、臨海路段評估拆標，預估第4季招標，目前仍力拚2030年完工通車。

國7北起國10，往南經澄清湖特定區、鳥松區、大寮區、大坪頂特定區，並沿臨海工業區續行至終點銜接高雄市南星路，全長約23公里，主要採雙向4車道配置（仁武至鳥松段為6車道）。此工程預計2026年上半年動工、2030年完工通車。但從去年底開始，第C703S標鳳寮路段、第C705S標小港路段、第C706S標臨海路段接連流標，引起地方關注。

交通部今視察高雄交通建設並聽取國7進度簡報，黃俊豪說，國7高雄路段計畫原核定建設計畫的計畫總經費為1357.86億元，其中用地及拆遷費約256.92億元；第1次修正建設計畫的計畫總經費：約1501.69億元，用地及拆遷費增加至441.9億元。以上經分均由國道基金及中央預算支應22％。

國7沿途將設置7處交流道，分別為仁武系統、鳥松、鳳寮、大寮系統、小港、大坪頂、臨海交流道，其中，仁武及大寮2處系統交流道均具服務地方功能。

完工通車後，可有效分擔國1高雄路段龐大車流，增進國1末端及台88進出國1之交通運轉效率，建構完整高快速路網，提升高雄都會區東側的可及性，引導高雄港中長程貨運分流至高快速公路，進而減少貨櫃車繞行市區道路。

高公局說，國7通車後，將帶來顯著交通效益，港市聯外交通分流效益將與國1、國10、台88及高屏2快形成環狀高快速路網，並可分流國1、國10及台88的交通量，提升國道、省道服務水準，減少市區道路車流。預計可改善國1高雄市區八德至高雄段減少14至24%車流量，鼎金及五甲系統交流道減少29%車流量，台88五甲-鳳山段減少30%車流量。

同時能引導台17約48%的港區車流直接銜接國道，大幅減少大型貨櫃車行經市區道路，有效降低交通事故發生風險，進而促進高雄東側地區蓬勃發展。

黃俊豪說，本計畫需克服多項重大工程挑戰，其中，全線最複雜的「仁武系統交流道」同時匯集國7、國10及高屏2快，規劃匝道數高達13支，且與多座高架橋梁重疊，施工極具挑戰。

仁武系統交流道匝道數多達13支，對於未來國七每3公里就有一個交流道，恐有車輛交匯導致壅塞情況的疑慮，黃俊豪說，鳥松至仁武系統規畫三車道，都有考慮並納入民眾進出需求，目前評估服務水準還在一定標準內。

其次，配合耐震規範由高公局代辦的台88補強工程，將藉交通維持措施增設臨時車道爭取施工空間，並採主線先行通車方式辦理。

另考量臨海交流道周邊的沿海三路交通繁忙，且適逢捷運小港林園線施工，施工期間將依高雄市政府道安會報意見嚴格維持雙向至少各3車道並保留大貨車專用道，俾確保周邊交通順暢不中斷。

用地取得作業部分，高公局表示，都計區的都市計畫變更業經高雄市政府公告實施，其中都計地區共召開17場協議價購說明會，非都地區召開4場說明會，刻辦理簽約暨發價，整體用地協議價購比例已超過8成，顯示在地地主對國家重大交通建設高度支持；未達成協議價購之土地，高公局將持續努力，並將適時依法啟動辦理徵收計畫報部審查事宜。

針對日前受到國際物價波動及國內工程案量飽和等因素而影響招標一事，高公局說，移植標已於今年4月開工，土建第C705S小港路段招標案，經高公局檢討原因並辦理招商說明會蒐集外界意見後，經重新公告於今年8月14日開資格標，已有廠商投標且經審查資格符合，預計8月27日辦理評選，全案正有序推動。

黃俊豪表示，去年第C703S標鳳寮路段、第C705S標小港路段、第C706S標臨海路段接連流標，迄今已延誤近1年，但今年第C705S標小港路段預計9月決標「振奮人心」，盡管第C703S標鳳寮路段招標案今年7月17日流標，但受到第5標的鼓舞，有信心不會延誤，預計9月再對外招標。

第C706S標臨海路段招標案部分，黃俊豪說，目前有考慮拆標的選項，若拆標可提前進度，但目前仍在評估，並預計於第4季公開公標；針對國7完工通車時程，黃俊豪表示，目前仍力拚2030年完工通車。