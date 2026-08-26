已訪視6.7萬獨居長者 衛福部估3.8萬人屬極高風險應設緊急求救設備

衛福部社家署因應長照3.0計畫，今年6月起實施獨居長者普查，包括65歲以上獨自居住者、子女為同住於同縣市、同住配偶年滿65歲以上等條件，均為擴大訪視對象，若風險評估為「極高」等級長者，將勸說裝設緊急求救設備。不過，立委陳菁徽說，目前這類緊急救援裝置，僅2.8%長者裝設。對此，衛福部次長呂建德說，設備裝設與否必須尊重長輩個人意願。

呂建德說，衛福部擴大獨居老人訪查，現行7萬列冊獨居長者數量被嚴重低估，研判實際應有至少70萬獨居長者，已鎖定其中需要關懷對象共35萬人進行訪視，將依其風險等級分為低、中、高、極高4階層，截至目前已會同縣市政府社政人力，訪視人數達6萬7791，而依社家署推估，需建議裝設緊急求助機制的極高風險長者，人數約為3.8萬人。

陳菁徽說，為確保獨居長者居住安全，政府補助符合條件者裝設緊急求援裝置，最新數據顯示，目前已被列冊關懷、全台約7萬獨居長輩，僅28.7%完成求救設備裝置，若以衛福部推估全台70萬獨居長者人數，比率則只有2.84%，目前衛福部獨老訪視分級與緊急救援設施裝設係分次進行，建議可設法整併，一次把事情做好，並設定工作目標，在一定時間內為所有有需求長者完成裝設。

陳菁徽說，衛福部曾於立法院審查預算時承諾，將提供社工緊急出勤費、待命的「值機費」等，盼留著社工人力，也曾在備詢時表示將上修長達6年未調整的社工風險加給，不過，截至目前行政院仍未收到衛福部規畫方案，目前進度如何？對此，呂建德說，風險加給將依照社工工作風險程度分4級提供，包括值機費、出勤費等規畫，均已完成擬定，送至衛福部部長室等待最後核定。