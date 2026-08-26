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嘉義阿里山公路又坍方！巨石砸落占滿台18線 雙向交通中斷

聯合報／ 記者李宗祐黃于凡／嘉義即時報導
台18線71K+400路段受連日豪雨影響發生坍方，大型岩塊從邊坡掉落，占據大半路面，所幸未造成人車傷亡。圖／阿里山鄉民代表會副主席汪之龍提供
台18線71K+400路段受連日豪雨影響發生坍方，大型岩塊從邊坡掉落，占據大半路面，所幸未造成人車傷亡。圖／阿里山鄉民代表會副主席汪之龍提供

嘉義阿里山鄉台18線今天再傳坍方，達邦村71K+400路段上午11時35分發生上邊坡坍方，大量土石及巨石砸落路面，造成雙向交通阻斷，所幸無人車傷亡。阿里山工務段表示，已通知開口契約廠商前往搶通，機具預估下午1時30分抵達現場排除，預計下午3時30分搶通。

受0822低壓帶及偏強西南風帶來連續豪雨影響，阿里山山區邊坡不穩，台18線71K+400路段今天上午突然發生上邊坡坍方，土石、樹枝及大型岩塊從邊坡滑落，占據道路，車輛暫時無法通行。

現場照片可見，大量碎石、泥土及樹枝散布道路，多顆大型岩塊直接占據車道，其中部分岩塊體積驚人，整段路面滿是大小落石。有網友形容落石撞擊力道猛烈，「柏油路都被砸大洞」，不過路面實際受損程度仍待公路單位進一步確認。

台18線阿里山公路昨天才在72K+200路段發生上邊坡坍方，一度造成雙向交通阻斷，今天相距不到1公里的71K+400路段再度坍方，連續2天發生落石阻路。

阿里山工務段表示，坍方發生後已通知開口契約廠商進場搶通，相關機具預估下午1時30分抵達現場展開排除作業，預計下午3時30分恢復通行；提醒近期山區受連續豪雨影響，用路人行經阿里山公路應注意落石、坍方風險，出發前先掌握最新道路資訊。

嘉義縣阿里山鄉台18線71K+400今天上午發生上邊坡坍方，大量土石、巨石散落道路，造成雙向交通阻斷。圖／阿里山鄉民代表會副主席汪之龍提供
嘉義縣阿里山鄉台18線71K+400今天上午發生上邊坡坍方，大量土石、巨石散落道路，造成雙向交通阻斷。圖／阿里山鄉民代表會副主席汪之龍提供

阿里山公路台18線71K+400路段今天發生坍方，大小落石散布路面，公路單位派員進場搶修，預計下午3時30分搶通。圖／阿里山工務段提供
阿里山公路台18線71K+400路段今天發生坍方，大小落石散布路面，公路單位派員進場搶修，預計下午3時30分搶通。圖／阿里山工務段提供

阿里山公路台18線71K+400路段今天發生坍方，大小落石散布路面，公路單位派員進場搶修，預計下午3時30分搶通。圖／阿里山工務段提供
阿里山公路台18線71K+400路段今天發生坍方，大小落石散布路面，公路單位派員進場搶修，預計下午3時30分搶通。圖／阿里山工務段提供

嘉義 阿里山 落石

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