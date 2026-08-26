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淹水清家園別急著徒手上陣 醫：4原則護皮膚防感染

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院皮膚科醫師鄭百珊提醒，面對淹水環境，把握「不明水體不碰、清理工作有防護、皮膚接觸快清洗、傷口變化早就醫」四個原則，不需要過度恐慌，也不要掉以輕心。圖／奇美醫院提供
奇美醫院皮膚科醫師鄭百珊提醒，面對淹水環境，把握「不明水體不碰、清理工作有防護、皮膚接觸快清洗、傷口變化早就醫」四個原則，不需要過度恐慌，也不要掉以輕心。圖／奇美醫院提供

台南近日連日大雨，部分地區出現積淹水災情，加上安南區一處空地日前發生鋁鎂合金廢棄物爆炸，不少民眾也擔憂災區屋內積水是否帶有爆炸殘留物的金屬或其他汙染物，對此，奇美醫院皮膚科主治醫師鄭百珊認為，在汙染物成分及環境檢測結果尚未確認前，民眾不必因網路資訊過度恐慌，但面對來源不明的淹水、泥沙或廢棄物，仍應提高警覺，避免皮膚直接接觸。

鄭百珊表示，淹水可能把環境中的泥沙、油汙、化學物質、細菌及其他汙染物一起帶到生活區域，若附近又有工業廢棄物或燃燒後殘留物，更不建議民眾徒手清理；清理家園時應戴防水手套、穿長袖長褲及雨靴，避免皮膚直接接觸不明積水、泥沙、灰燼、粉塵或廢棄物；若發現不明物質，也不要自行觸摸、搬移。

她提到，淹水後皮膚若出現乾燥、脫屑、泛紅、搔癢，可能與長時間泡水、泥沙摩擦或接觸刺激物有關；若出現紅、腫、熱、痛，甚至水泡、化膿或紅疹快速擴散，則不能只當成一般「過敏」，應提高警覺，若傷口越來越紅腫疼痛，或合併發燒、明顯全身不適，也建議儘快就醫。

鄭百珊提醒，如果皮膚不慎接觸淹水或不明汙染物，應儘快脫除可能受到汙染的衣物，並以乾淨流動水及溫和清潔用品清洗皮膚，再輕輕擦乾，切勿用力刷洗、用熱水燙洗，或反覆使用酒精、漂白水等強效清潔用品，這些做法反而可能破壞皮膚原本的保護屏障，讓皮膚更容易乾燥、紅癢甚至發炎。

另外，鄭百珊強調，目前不能單靠網路傳言判定淹水中是否含有特定金屬或其他有害物質，因此民眾不需要因「金屬殘留」四個字過度恐慌，但在環境奇美醫院皮膚科醫師鄭百珊提醒，來源不明的積水、泥沙及廢棄物不要徒手接觸，做好基本防護更重要。汙染物尚未確認前，採取基本防護仍是最安全的做法，尤其糖尿病病人若有下肢慢性傷口，更應避免接觸淹水。

鄭百珊表示，面對淹水環境，把握「不明水體不碰、清理工作有防護、皮膚接觸快清洗、傷口變化早就醫」四個原則，不需要過度恐慌，也不要掉以輕心，才能在清理家園的同時，把皮膚傷害降到最低。

淹水 廢棄物 爆炸

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