吃雞屁股會中毒？專家指「最可怕部分早移除」 揭食用過量殘酷後果

許多人對於食用雞屁股（七里香）始終抱有疑慮，知名菜販廖炯程在臉書粉專針對坊間傳聞親自解剖，指出雞屁股內部的「尾脂腺」與「腔上囊」結構，並說明市場實務處理流程，破除長期以來的食用迷思。

廖炯程指出，雞屁股主要有兩個部位備受討論，一是「尾脂腺」，為雞隻分泌油脂防水理毛的器官，雖然無毒，但若未切除會產生重雞騷味；二是「腔上囊」，為聚集巨噬細胞吞噬細菌病毒的免疫器官，也大家最害怕的「淋巴」所在，理論上確實不建議吃下肚。經他實地解剖研究發現，其實腔上囊在屠宰清內臟的程序中早已一併移除。

若民眾購買生鮮雞屁股回家想去除騷味，廖炯程分享自行處理的方法：將雞屁股翻至背面且尖端朝上，切開最上方的小突起，即可看到兩塊黃色像脂肪的尾脂腺，拿小刀連皮帶肉削掉，就能解決大半的雞騷味。

針對怕麻煩的民眾，廖炯程也提供最簡易的處理絕招：直接在屁股尖端往下約三分之一處橫切一刀，將整個尖端扔掉，即可一網打盡相關腺體。此方法能快速完成清理，讓在家烹調雞屁股變得更加輕鬆省事。

最後廖炯程也提醒，處理乾淨的雞屁股絕對安全可放心食用，吃多並不會導致中毒或性早熟。但整顆雞屁股有高達90%都是脂肪，熱量極高，吃過量最殘酷的後果是導致變胖與腰圍變大，建議民眾將其視為偶爾解饞的食物，切勿一次過量食用。