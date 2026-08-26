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中元普度採買注意！高雄抽驗74件揪4違規 全是防腐劑超標

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市衛生局執行115年中元節應景食品抽驗專案。圖／高雄市衛生局提供
高市衛生局執行115年中元節應景食品抽驗專案。圖／高雄市衛生局提供

中元節將至，高市衛生局前往轄內賣場、超市、傳統市場及食品販售場所抽驗74件食品，結果揪出4件違規，包括蛋糕、紅龜粿各1件及豆乾2件，全數都是防腐劑添加量不符規定。

衛生局指出，這次共抽驗74件中元普渡應景及祭祀食品，其中祭祀用食品、休閒食品27件，烤雞、烤鴨及烤魚等22件，糕粿13件，豆製品及素食製品12件；依不同食品類別及產品特性，分別檢驗衛生標準、防腐劑、甜味劑等項目。

檢驗結果顯示，74件食品中有70件合格、4件違規，違規品項包括蛋糕1件、紅龜粿1件及豆乾2件，均為防腐劑添加量與規定不符，1件因涉及外縣市業者，已移請轄管衛生局依法處辦；其餘3件依食安法第18條規定裁處。

中元普度供桌上常見的烤雞、烤鴨、烤魚及糕粿，由於祭拜時經常得在室溫下擺放一段時間，也成為食安風險較高的環節，衛生局提醒，祭祀食品適量購買即可，挑選環境衛生、信譽良好且產品來源清楚的商家。

若購買包裝食品，也應確認包裝是否完整，並留意品名、有效日期、保存方式及製造或負責廠商等標示，尤其祭拜結束後，供品別繼續「陪好兄弟吹風」。

烤雞、烤鴨、烤魚及糕粿等食品應避免長時間放在室溫，祭拜後盡速冷藏保存，食用前充分加熱並儘快吃完，降低微生物繁殖及食品中毒風險。

衛生局表示，將持續針對高風險及民眾常購食品進行抽驗、稽查，確認食品製造、販售及保存符合相關規定。

高市衛生局執行115年中元節應景食品抽驗專案。圖／<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>市衛生局提供
高市衛生局執行115年中元節應景食品抽驗專案。圖／高雄市衛生局提供

抽驗 超標 高雄 中元節

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