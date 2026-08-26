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馬太鞍溪上游又有土石崩落 最新空拍圖曝光河道暢通
花蓮日前降下豪大雨，林業署持續監測堰塞湖情況，萬里溪堰塞湖蓄水量540萬噸，仍是穩定溢流；馬太鞍溪上游河道雖有局部土石崩落及堆積，但今天空拍確認，河道流路暢通，並沒有新生堰塞湖。
萬里溪堰塞湖於上月中旬蓄滿後，維持穩定溢流狀況，影響範圍侷限於下游河道；不過近日因降雨量大，24日凌晨出現明顯下切，水位降低4.7公尺，蓄水量降至551.57萬立方公尺。
林業署花蓮分署今天空拍監測，萬里溪堰塞湖溢流口持續沖刷拓寬，水位略微下降，到今天上午10時30分，水位高程為1087.51公尺、蓄水量約540.15萬噸，天然壩體整體結構完整，邊坡部分表土滑落但未阻塞河道，維持穩定溢流。
花蓮分署表示，依據中央氣象署預報，萬里溪堰塞湖上游集水區未來24小時累積雨量預估均低於10毫米，尚未達警戒標準，因入流量未增加，水位可能持續緩降。
去年造成嚴重災情的馬太鞍溪堰塞湖，在今年1月完成壩體降挖後，已恢復河道型態。但近日因降雨量大，兩側坡面有局部土石崩落及堆積，花蓮分署今天空拍確認，並沒有新生堰塞湖，鬆了一口氣。
花蓮分署表示，會持續出動無人機空拍，也有水位計等監測設備，持續掌握兩處河道及坡面土石崩落狀況。
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