兒童接觸螢幕傷腦力？影響認知另有原因

螢幕時間是否損害兒童腦力發展？根據跨國幼兒發展研究指出，過度使用螢幕會取代實體學習與互動體驗，並對認知能力產生顯著的負面影響。然而，芬蘭追蹤研究卻指出，使用螢幕的「時期」與「內容類型」才是影響認知能力的關鍵。

關鍵階段影響記憶

《科學日報》報導，浙江大學、新加坡國立大學及法國Inserm等團隊的最新縱向研究發現，兒童在1歲嬰兒期與6歲剛入學這兩個特定階段過度接觸螢幕，會對其未來的認知能力產生最顯著的負面影響。

研究指出，這些兒童在9歲時的學業表現普遍較差，且在10.5歲時的工作記憶測驗中表現出明顯落後的現象。

專家解釋，嬰兒期為大腦發育極度敏銳的視窗，過度使用螢幕會取代實體學習與互動體驗，尤其6歲正是轉入正式教育、注意力需求急升的過渡期。世界衛生組織也建議，2歲以下幼兒應完全避免螢幕，2至5歲兒童每日螢幕時間則應限制在1小時以內。

主動學習激發思維

《每日科技》另外報導，芬蘭伊韋斯屈萊大學的追蹤研究顯示相反趨勢，即童年時期累積較多螢幕時間的青少年，在15歲時的認知處理能力反而表現更為優異。

該研究領導者亞蘭科指出，不應將所有螢幕時間一律視為有害，其核心在於孩子使用數位設備時所進行的活動內容。

儘管全球許多家長傾向採用一刀切的禁令，但越來越多的教育學者與研究人員主張，家長與教師應鼓勵兒童參與涉及主動思考、問題解決、創造力與學習內容的數位應用。

如今，在提倡適度戶外與規律體育活動的同時，如何引導兒童將螢幕作為激發思維與主動學習的工具，已成為當前數位時代家庭教育的新課題。

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