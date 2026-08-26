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兒童接觸螢幕傷腦力？影響認知另有原因

台灣醒報／ 記者莊宇欽／台北報導
長期以來，家長與專家普遍認為過度的螢幕接觸會對幼兒的認知發展造成負面影響。Photo by hessam nabavi on Unsplash under C.C License
長期以來，家長與專家普遍認為過度的螢幕接觸會對幼兒的認知發展造成負面影響。Photo by hessam nabavi on Unsplash under C.C License

螢幕時間是否損害兒童腦力發展？根據跨國幼兒發展研究指出，過度使用螢幕會取代實體學習與互動體驗，並對認知能力產生顯著的負面影響。然而，芬蘭追蹤研究卻指出，使用螢幕的「時期」與「內容類型」才是影響認知能力的關鍵。

關鍵階段影響記憶

科學日報》報導，浙江大學、新加坡國立大學及法國Inserm等團隊的最新縱向研究發現，兒童在1歲嬰兒期與6歲剛入學這兩個特定階段過度接觸螢幕，會對其未來的認知能力產生最顯著的負面影響。

研究指出，這些兒童在9歲時的學業表現普遍較差，且在10.5歲時的工作記憶測驗中表現出明顯落後的現象。

專家解釋，嬰兒期為大腦發育極度敏銳的視窗，過度使用螢幕會取代實體學習與互動體驗，尤其6歲正是轉入正式教育、注意力需求急升的過渡期。世界衛生組織也建議，2歲以下幼兒應完全避免螢幕，2至5歲兒童每日螢幕時間則應限制在1小時以內。

主動學習激發思維

每日科技》另外報導，芬蘭伊韋斯屈萊大學的追蹤研究顯示相反趨勢，即童年時期累積較多螢幕時間的青少年，在15歲時的認知處理能力反而表現更為優異。

該研究領導者亞蘭科指出，不應將所有螢幕時間一律視為有害，其核心在於孩子使用數位設備時所進行的活動內容。

儘管全球許多家長傾向採用一刀切的禁令，但越來越多的教育學者與研究人員主張，家長與教師應鼓勵兒童參與涉及主動思考、問題解決、創造力與學習內容的數位應用。

如今，在提倡適度戶外與規律體育活動的同時，如何引導兒童將螢幕作為激發思維與主動學習的工具，已成為當前數位時代家庭教育的新課題。

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螢幕 芬蘭 浙江大學

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