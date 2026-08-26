豪雨泥水暗藏「類鼻疽」危機！初期像感冒延誤恐致命

全台近日連續遭遇豪大雨，民眾除留意強降雨帶來的即時安全威脅，長時間積水與泥濘環境也可能增加感染風險，感染科醫師楊清鎮提醒，豪雨、淹水期間及後續進行清理時，皆應對「類鼻疽」提高警覺，其致死風險不容小覷。

光田綜合醫院表示，近來受低壓帶、西南風及熱帶性低氣壓影響，全台多地傳出積淹水災情，建議民眾在清理家園時需穿戴防護裝備，尤其在清理泥水時，要小心泥水中暗藏「類鼻疽」危機，由於初期症狀常與感冒相似，並被誤認為與鉤端螺旋體病，若未及時就醫，恐錯失治療黃金時機，涉水後發燒應主動告知暴露史。

醫師楊清鎮指出，類鼻疽常被誤認為「鉤端螺旋體病」，兩者初期症狀相似，皆可能出現發燒、頭痛、倦怠與肌肉痠痛，然而兩者致病菌與傳染途徑並不相同：類鼻疽是由存在於泥水中的「類鼻疽伯克氏菌」引起；鉤端螺旋體病則是經由動物（特別是鼠類）尿液污染水源後，經由皮膚傷口接觸感染，強調「淋巴結腫大」是類鼻疽較具代表性的症狀之一，與一般感冒或鉤端螺旋體病有所不同，民眾若出現高燒合併咳嗽、咳血、呼吸困難或淋巴結腫大，務必提高警覺，盡快就醫檢查。

楊清鎮說，雖然類鼻疽在台灣屬罕見疾病，但致病菌平時即存在於土壤與水中，但若民眾赤腳涉水、皮膚有傷口或免疫功能較差，都會增加感染風險；特別是在豪雨、淹水及積水退去後，因泥水翻攪會使環境中的細菌濃度升高，感染機率大幅增加。其中，糖尿病、肝病或腎臟病患者病情一旦惡化，死亡率偏高；而農田、工地從業者因經常接觸土壤與泥水，亦屬於高風險族群。

光田綜合醫院提醒，豪雨期間或雨後整理環境時，若必須涉水或接觸泥濘，應穿戴防水手套、雨鞋或長靴等防護裝備，避免皮膚直接接觸汙水與泥水，身上若有傷口應妥善包覆，接觸積水或泥土後，務必徹底清洗手腳與身體。