九蛙旁邊多一蛙！日月潭「第十蛙」身分曝光：考的不是體力是求生本領

暑假正值戶外旅遊旺季，日月潭國家風景區管理處推出「日月潭十蛙水陸進擊二日營」，帶領國中生挑戰自行車、SUP、步道健行及遊艇4項任務，把旅遊安全教育融入水陸活動，最後透過「第十蛙授證」，讓學生學會風險判斷與自我保護，將「安心遊、平安歸」帶回日常。

日管處表示，活動以日月潭知名地標「九蛙疊像」為發想，結合日語「Kaeru」具有「青蛙」及「平安回家」諧音的巧思，設計「第十蛙」意象。學生不只是坐在教室聽安全宣導，而是直接進入真實旅遊場域，從實際操作中學習辨識風險及應變。

營隊設計4大主題任務。第一關「蛙好騎」是自行車騎行挑戰，學生扣緊安全帽、完成車況檢查後上路，在領騎員帶領下練習控速及保持車距，從安全講習到實際騎乘，建立出發前檢查及安全騎行習慣。

第二關「蛙好潭」移師月牙灣，學生穿上救生衣體驗SUP立式划槳。教練與救生員從裝備介紹、核心平衡到水中自救逐步指導，讓學生實際體會水域活動除了好玩，也必須掌握裝備使用及自救能力。

「蛙上山」則帶學生走進松柏崙步道及水蛙頭步道，在欣賞日月潭湖光山色之餘，練習觀察地形變化、辨識潛在風險，學習「尊重山林、謹慎前行」的戶外安全觀念。

最後「蛙上船」安排遊艇導覽，由專業人員講解救生衣穿著及船隻安全守則，帶領學生巡覽湖面重要據點，完成兩天水陸安全挑戰。

日管處長王智益表示，舉辦營隊不只是讓學生多一次旅遊體驗，更希望透過實境演練及「第十蛙授證儀式」，讓學生從「知道」安全知識進一步做到安全，把自我保護能力內化。

日管處指出，日月潭自行車、水上活動、登山及遊艇都是常見旅遊型態，期盼學生完成訓練後，帶走的不只是旅遊回憶，更能把「安心遊、平安歸」的觀念延續到未來每一次戶外旅遊，成為真正能判斷風險、平安回家的「第十蛙」。

學生穿上救生衣體驗SUP立式划槳，在教練及救生員陪同下學習水域安全與自救技巧，將安全知識化為實際應變能力。圖／日管處提供