長照政策宣導不足 6成民眾不懂福利

「6成民眾不知道長照服務，政府應加強推廣，也要廣邀產業、使用者加入政策討論！」台灣長照產業策進會與藍委陳菁徽、綠委王正旭26日召開記者會，呼籲修正《長照服務法》，建立政府與業者和使用者的團體協商機制，讓更多民眾知道且願意使用長照服務。

傾聽業者與使用者意見

台灣長照產業策進會理事長盧允中表示，長照使用者進入長照機構時，他們會調查為何使用還有以前是否知曉相關政策，結果約有60到65%的民眾不知道長照2.0等相關政策，隨著長照將進入3.0，希望能夠提出《長照服務法》修法，增加政府與產業與使用者的溝通層級與密度。

民進黨立委王正旭也說，長照3.0比起過去擴大使用者適用範圍，包括納入年輕失智症，還有服務升級，以前只要申請長照就不能用外籍看護，還有在宅醫療的強化，讓過去分開的醫療與照護可以更加整合。

不過目前在專業人力培訓仍有不足，還有財務永續方面，以及居家照護與住宿機構的排擠，都需要更多產業與使用者的聲音。

保障照服員、財務永續

「台灣單身率高漲，民眾更要儘早安排高齡後的生活！」國民黨立委陳菁徽說，若能有團體協商機制，讓各方的意見可以被聽到，例如根據不同的家庭結構、收入，還有都市與偏鄉遇到的長照問題也會不同；目前長照的收費標準10年沒有調整，但隨著少子化、高齡化趨勢增加，財務永續也是各界關注焦點。

陳菁徽指出，還有照服員的薪資和勞動條件，以及長照與AI配合的狀況，之前有看過長照機構的運動設施導入AI，長者透過每天運動並記錄，就可以知道是否進步，還有是否要調整自我運動健康與管理，甚至即時通報相關健康資訊。

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