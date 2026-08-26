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盧廣仲、理想混蛋助陣周六竹縣義民之夜 交通管制、停車資訊出爐

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
2026「義魄千秋-全國義民祭在新竹縣」系列活動於本周六登場。圖／縣府提供
2026「義魄千秋-全國義民祭在新竹縣」系列活動於本周六登場。圖／縣府提供

2026「義魄千秋-全國義民祭在新竹縣」系列活動於本周六登場，包含下午3時的「義民勇士路跑」與晚間6時30分的「義民之夜」，邀請盧廣仲、理想混蛋、十鼓擊樂團等熱門藝人與團體精彩演出。因應舞台搭設與市集規畫，新竹縣政府周邊實施分階段交通管制

主會場縣政六路自8月24日早晨6時起將路封閉至8月30日中午12時撤場完畢。8月29日活動當天另擴大管制，其中光明五街與光明七街（往東至縣政二路口），以及縣政三街、五街、七街、八街（南北雙向至光明六路口），與縣政六路和光明九路部分路段，自下午2時起實施機動管制、下午4時至晚間11時機動封閉；光明六路（縣政二路至縣政九路）則於晚間6時至11時機動封閉。

車輛停放方面，縣府廣場及兩側停車區自8月28日晚間8時起設為管制區不開放一般車輛停放。8月29日下午2時起開放機車臨時停放區，範圍包含縣政九路人行道（光明三路至光明六路）、光明九路紅線區（縣政九路至縣政六路）、光明五街紅線區（縣政九路至縣政七街），以及縣政八街汽車格位（光明六路至光明五街）。建議民眾提前改道或多利用大眾運輸工具前往。

另外，義民勇士路跑預計於下午5時開始實施機動交通管制，主要影響路段及路口，包括縣政六路/光明六路口、光明九路/縣政六路口、縣政六路/福興路口、福興路(東向)/縣政二路口、福興東路(東向)/自強一路口、自強一路/興隆路口及興隆路東向外側（一段、二段、三段）等，請用路人依現場警察、交管人員及交通標誌指示通行，行經路跑路段也請減速慢行，各路段將依跑者通過情形逐步解除管制。詳細賽事路線圖可至官網查詢https://reurl.cc/gNGl57。

當天下午3時的「義民勇士路跑」與晚間6時30分的「義民之夜」，邀請盧廣仲、理想混蛋、十鼓擊樂團等熱門藝人與團體精彩演出。圖／縣府提供
當天下午3時的「義民勇士路跑」與晚間6時30分的「義民之夜」，邀請盧廣仲、理想混蛋、十鼓擊樂團等熱門藝人與團體精彩演出。圖／縣府提供

因應舞台搭設與市集規畫，新竹縣政府周邊實施分階段交通管制。圖／縣府提供
因應舞台搭設與市集規畫，新竹縣政府周邊實施分階段交通管制。圖／縣府提供

盧廣仲 交通管制 車資

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