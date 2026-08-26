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做番茄糊免調理機！達人傳授「磨泥免去皮」妙招：丟冷凍就好

聯合新聞網／ 綜合報導
生活達人陳映如分享，善用冰箱「冷凍」功能，就能輕鬆做出濃郁細緻的番茄糊。 示意圖／ingimage
生活達人陳映如分享，善用冰箱「冷凍」功能，就能輕鬆做出濃郁細緻的番茄糊。 示意圖／ingimage

在家製作料理常因備料與清潔繁瑣，讓人打退堂鼓。生活達人陳映如近期於臉書分享廚房實用小撇步，教導民眾無需使用調理機或打碎設備，僅需善用冰箱「冷凍」功能，就能輕鬆做出濃郁細緻的番茄糊，不僅操作簡便，更能少洗一部家電設備。

陳映如說明，作法為將整顆番茄洗淨後直接放入冷凍庫；使用時不需特別退冰，直接拿磨泥板把番茄磨碎，再放入鍋中以小火慢慢煮至喜歡的濃稠度即可。透過磨泥方式可完整保留番茄皮與果肉，煮熟後口感細緻順口，免去另外處理皮渣的麻煩，非常適合處理過剩番茄。

番茄因低熱量且富含營養，曾獲選為優質食物與超級食物。《PrimePlus健康設計家》品牌營養師Grace曾指出，番茄含有豐富茄紅素與維他命C，抗氧化能力強，有助於清除自由基、養顏美容並維持皮膚健康。此外，聖女小番茄屬於高鉀食物，適量攝取有助於排出水分與鈉、控制血壓，但腎臟病患者因功能降低，需依醫囑限制鉀的攝取。

多項研究亦指出茄紅素可能有預防前列腺癌、降低心血管疾病風險及減少身體發炎等效益。若想增加茄紅素吸收，應挑選紅色系番茄並加熱烹調，破壞細胞壁並改變結構以提升生物利用率；同時搭配油脂攝取，更能提高親脂性類胡蘿蔔素的吸收效果，加工食品建議搭配10克以上油脂。

若想補充對光熱敏感的維他命C，則建議食用生鮮未加熱的小番茄，每100克小番茄含有43.5毫克維他命C。烹調熱料理時可選擇蔬菜類的大番茄搭配油脂加熱，小番茄則適合涼拌或當飯後水果，民眾可依據營養需求彈性選擇大小番茄進行料理。

番茄 料理 廚房 冰箱

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