照明光源汰換優惠9月9日起跑 環境部估回收率95％

環境部串聯通路、品牌業者及電商，9月9日起推照明光源汰舊換新優惠活動；目前全台舊照明光源回收率逾9成，今年上看95％，呼籲民眾盡早汰換，可減少電費及碳排，促進資源循環。

環境部今天宣布今年「照明亮久久 減廢新生活」照明光源汰舊換新推廣活動將於9月9日開跑，活動至10月31日止，串聯4家連鎖販售通路、5家照明品牌及3家網路電商，推出抽獎、折扣及滿額回饋等優惠，鼓勵民眾汰換傳統或老舊照明、改用LED。

環境部說明，以16瓦LED燈泡取代23瓦省電燈泡估算，每顆每年約可減少電費新台幣100元及10公斤碳排放；若以3房2廳家庭改用20顆LED燈泡計算，一年約可減少2000元電費及200公斤碳排放。

環境部統計，目前仍有部分社區、大樓的公共活動區域尚未更新照明設施。自民國91年推動照明光源回收以來，累計至今回收量已超過10萬公噸，回收率超過9成；今年預計可達95％，相當於回收約1025萬顆省電燈泡，全數更換為LED燈泡。

環境部資源循環署副署長許智倫致詞時提醒，舊燈泡淘汰廢棄時要包好，再交給通路或資源回收車回收；切記要選擇環保節能省電的照明光源，也是這個活動最大的目的，可以達到節能減碳、回收循環。

台灣區照明燈具輸出業同業公會理事長李世宗致詞時表示，政府將自明年起分階段禁止輸入螢光燈產品、117年起全面禁止螢光燈等產品輸入；象徵傳統照明將逐步退出市場；呼籲使用者應該要及早淘汰這一類燈管，轉化為LED照明的產品。