國小學童勤清潔仍有異味 醫提醒疑狐臭上身

不少家長有類似經驗，原本活潑開朗小孩不敢舉手，刻意和同學保持距離，即使天天洗澡及勤換衣服仍有異味，懷疑未做好身體清潔，醫師提醒可能是腋下臭汗症，也就是狐臭。

台南市立安南醫院皮膚科醫師陳郁蓁今天指出，國小學童若開始出現明顯腋下異味，未必代表衛生習慣不好，非常有可能和頂漿腺（大汗腺）活化有關。

她表示，如異味較為濃烈且持續存在，甚至有家族病史，應考慮是否為腋下臭汗症，也就是俗稱的狐臭。此外，若孩子在較小年齡就出現體味，並伴隨乳房發育、睪丸變大、身高快速成長等青春期徵象，建議評估是否性早熟。

陳郁蓁說，狐臭主要和頂漿腺分泌有關；頂漿腺位於腋下、腹股溝等部位，青春期受到性荷爾蒙刺激後開始活化，分泌物經皮膚表面細菌分解而產生異味；狐臭具明顯遺傳傾向，若家族成員有狐臭體質，孩子出現狐臭機率也較高，即使維持良好清潔習慣，也未必完全改善異味。

狐臭雖不能說是疾病，卻可能對正值成長階段的孩子造成心理壓力；臨床上常見孩子因異味遭同學提醒或取笑後，開始害怕和人接觸、不敢參與團體活動，影響自信及人際互動。家長若一味要孩子重複清洗乾淨，反而增加心理負擔，讓孩子處在長期焦慮與憂慮中。

陳郁蓁表示，目前全台逾百家認證「清新門診」，提供腋下多汗和異味的專業評估，依症狀、生活困擾程度及檢查結果，提供止汗治療、藥物或非侵入性的清新微波療程等不同治療選擇。

清新微波療程利用微波熱能作用於腋下大、小汗腺分布區域，搭配冷卻系統保護表層皮膚，屬非侵入性治療，不需開刀、沒有開放性傷口，多數患者治療後即可恢復日常生活。