味精含鈉量比鹽低！營養師揭迷思「被冤枉太多年」：腎友也不用怕

台灣料理常用的調味品味精長期面臨健康疑慮，腎臟病專科營養師林安近期於Threads指出，味精含鈉量僅為一般食鹽的三分之一，其主要成分為麩胺酸鈉，是鮮味的來源，適量使用不僅能增強鹹味，還可減少食鹽用量，慢性腎友亦可適度使用。

林安進一步說明，美國食品藥物管理局（U.S. FDA）早在1995年即公布食用正常量的味精對人體無害，且無證據顯示與慢性疾病相關。依食藥署建議，每人每日可接受攝取量（ADI）為每公斤體重不超過0.6克，以50公斤成人為例，每日攝取不超過30克即在安全範圍內。

貼文引發熱烈討論，「我們廚師都解釋很久了，還是沒人信」、「我媽看到味精跟看到毒藥一樣，堅決不敢吃」、「味精味素反而比什麼雞粉雞晶來得更天然」、「有些刻板印象形成就是不會再改變了」、「味精成分天然到只有一行字。然後一堆莫名其妙的東西說自己天然」。

食藥署亦曾於官網說明，味精主要成分麩胺酸鈉（MSG）為具鮮味的調味劑，許多天然食物如番茄、乳酪、蘑菇、玉米、青豆與肉類等皆含有此成分。過去由海藻提取和麵筋水解生產，現則以澱粉、糖蜜經微生物發酵製成。國際研究指出，即使料理不加味精，日常飲食仍會攝取約20克麩胺酸鈉。

食藥署補充，動物實驗僅極高劑量會引起急性中毒，無顯著慢性毒性或致畸胎性。但提醒高血壓、心臟病、肝腎臟等疾病的限鈉患者，雖然味精含鈉量（13%）低於食鹽（39%），仍應遵醫囑減少攝取。極少數人食用後可能出現頭痛、噁心、心跳加快、臉色潮紅等食物不耐現象，則應避免食用。