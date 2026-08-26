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一封簡訊提醒揪出大腸癌 新北7院所獲「癌症防治績優」表揚

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜今表揚新北醫護團隊，感謝醫護團隊攜手維護市民健康。圖／新北衛生局提供
新北市長侯友宜今表揚新北醫護團隊，感謝醫護團隊攜手維護市民健康。圖／新北衛生局提供

新北市醫療院推動各項預防保健篩檢服務，家住板橋區黃先生去年8月收到大腸癌篩檢提醒簡訊，前往檢查結果呈現陽性，經進一步檢查病理報告證實為0期原位癌，醫師告知「你來的時間剛剛好，再晚一年發展絕對不同」黃先生也喊話呼籲民眾要定期做預防保健篩檢，才能掌握自身健康，給自己與家人最堅實的保障。

獲衛福部國民健康署114年「癌症防治績優醫療院所」表揚的新北醫療院所，包括有亞東醫院、新北市立聯合醫院、樂生醫院、臺北醫院、雙和醫院、恩主公醫院及明新診所等7家院所，一舉包辦醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所等多項全國第一殊榮。新北市市長侯友宜今日在市政會議親自表揚獲獎團隊，感謝第一線醫護人員守護市民健康。

衛生局表示，板橋區黃先生因收到大腸癌篩檢提醒簡訊，經配合醫囑進一步做大腸鏡檢查，除了切除一顆大息肉，病理報告也證實為0期原位癌。衛生局長陳潤秋提醒，癌症初期毫無徵兆，能攔截0期原位癌關鍵在於定期接受篩檢，呼籲符合各項公費篩檢資格的市民安排檢查。相關資訊可至衛生局網站https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?mode=detail&node=917查詢。

大腸癌 癌症 癌症防治

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