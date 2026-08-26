右手只能抬45度…72歲退休教授到嘉義復健 重拾生活自理力

獨居高雄的72歲黃姓退休大學教師，意外跌倒造成右肩粉碎性骨折，接受反式人工肩關節置換等手術後，手臂仍只能抬高約45度，連吃飯、穿衣都成問題；入住台中榮總嘉義分院護理之家並接受數月復健後，如今已能自行拿餐具、穿衣及盥洗。復健科主任楊立群表示，骨折開刀並非治療終點，術後復健是能否真正恢復生活功能的重要關鍵。

黃男跌倒後右肩嚴重骨折，接受反式人工肩關節置換手術及後續治療，但右肩持續疼痛，右手甚至無法觸碰頸背，穿衣、進食、盥洗都得仰賴他人；獨居期間還曾因忘記服藥暈倒送醫。為獲得較完整照護，他入住嘉榮護理之家，並轉介復健科治療。

楊立群表示，肩關節是人體活動度最大的關節之一，手術後可能因組織修復、關節沾黏及肌力下降，出現疼痛與活動受限。若因此不敢活動，時間一久還可能造成肌肉萎縮、關節更加僵硬，形成惡性循環。

復健科職能治療師江喬如表示，黃男剛開始復健時，因右肩疼痛、關節沾黏及肌力不足，連拿筷子、洗臉等簡單動作都無法獨立完成。團隊初期先以減輕疼痛、增加關節活動度為目標，透過被動關節活動及肩部周圍組織放鬆，逐步改善僵硬情形。

隨著活動能力增加，再加入肌力、上肢動作控制、協調及手部精細動作訓練，並直接把拿湯匙、穿衣、洗臉等生活動作融入復健。數個月後，黃男右肩疼痛明顯減輕，活動角度及肌力提升，目前已能使用右手拿餐具吃飯，也能自行穿衣及盥洗。

黃男表示，入住護理之家後除有人協助醫療照護，也能持續接受復健，確實改善他的日常生活。楊立群說，復健目的不只是增加肌力及關節角度，更重要的是讓患者重新取得生活能力；意外或疾病造成身體功能受限後，把握復健時機、依個別狀況循序訓練，仍有機會逐步找回生活自主權。

職能治療師協助進行肩關節活動訓練，改善術後疼痛、關節沾黏及活動受限問題。圖／台中榮總嘉義分院提供

台中榮總嘉義分院復健科主任楊立群表示，骨折手術完成並非治療終點，術後復健是恢復生活功能的重要關鍵。圖／台中榮總嘉義分院提供