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急診重症等床、病房卻「挑菜」？ 石崇良：不敢說沒有、應制度化改善

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良今參與「南山第9屆醫護社工獎」頒獎典禮前受訪表示，經調查，台北區有9家醫學中心，除了台大醫院的急診較為壅塞外，其他醫院都沒有壅塞，目前是單一醫院的問題，不是全面性現象。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良今參與「南山第9屆醫護社工獎」頒獎典禮前受訪表示，經調查，台北區有9家醫學中心，除了台大醫院的急診較為壅塞外，其他醫院都沒有壅塞，目前是單一醫院的問題，不是全面性現象。記者沈能元／攝影

有網友爆料，母親在台大醫院急診等床12天，等不到病床，不幸往生，醫院急診壅塞可能再起。台大醫院發言人陳彥元日前證實，此位往生患者為台大急診病人，院方開始展開住院行政流程，不料個案因突發性原因而往生，對此深感遺憾。

對此，衛福部部長石崇良今參與「南山第9屆醫護社工獎」頒獎典禮前受訪表示，經調查，台北區有9家醫學中心，除了台大醫院的急診較為壅塞外，其他醫院都沒有壅塞，目前是單一醫院的問題，不是全面性現象。

「對於，病人在台大急診往生，深感難過及痛心。」台大醫院急診候床人數多是長期問題，院長余忠仁上任後，推出相當多的積極改革措施，包括門診抗生素治療、居家住院，並與北市聯醫等其他醫院合作轉診，但相信仍有不足的地方需要改善。

石崇良說，他與台大醫院長余忠仁、現任台北市衛生局局長黃建華都是急診醫師出身，將會找時間一起開會，討論有沒有可以精進地方，包括院內控床、住院流程，以及外部與北市聯醫的合作方案是否給予誘因、鼓勵。若病人經醫師評估可以轉診到其他醫院，也請患者思考一下，讓台大醫院可以收治重症患者。

至於，外傳醫院病房常有「挑菜的文化」，將病情較為簡單的病人收治住院，卻將病情複雜者仍留置在急診。石崇良說，「不能說完全沒有這種現象」，但這應該只是個案，據他過去在台大急診服務，了解醫院開床制度是由各科總醫師評估病人收治住院，因此，這現象「不敢說沒有」，而往後應盡量制度化是最好的，有會與院方進行討論。

關於周日及國定假日輕急症中心（UCC）是否能解決急診壅塞？石崇良說，UCC只是緩解急診壅塞的其中一項，目的是分流病人的輕重症程度，讓急診醫護人員可以專心治療重度患者，目前衛福部共有10個策略，以解決急診壅塞。

衛福部部長石崇良今說，病人在台大急診往生，深感難過及痛心。圖為台大醫院急診室。圖／讀者提供
衛福部部長石崇良今說，病人在台大急診往生，深感難過及痛心。圖為台大醫院急診室。圖／讀者提供

石崇良 急診 重症

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