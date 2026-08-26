無障礙不等於友善 病團揭身障者外出3大痛點

台灣推動無障礙環境已逾18年，但病友團體點出至今身障者外出仍有空間規格不足、使用體驗不佳、資訊不透明等3大痛點，鼓勵民眾拍攝無障礙環境上傳Google Maps，助身障者安心出行。

「最怕的不是沒有無障礙設施，而是不知道現場到底長什麼樣子。」34歲脊髓性肌肉萎縮症（SMA）病友哲凡近日透過新聞稿分享，醫學的進步與健保給付治療藥物，他的呼吸功能大幅改善，但外出頻率增加後，他發現最大的焦慮往往來自資訊不足。

哲凡說，接受背針治療後，重拾規劃未來與參與社會的信心，甚至每年參與超過20場演唱會，無奈每次規劃外出前，都必須花費大量時間查閱Google Maps照片與街景資訊，確認入口有無階梯、通道是否足夠寬敞，以及電梯與廁所是否符合輪椅使用需求。

台灣生命之窗慈善協會揭身障者外出3大痛點，第1點就是「空間規格與實際需求存在落差」，如部分無障礙廁所空間不足，輪椅難以進行迴轉；部分建築因騎樓條件受限，雖設有坡道卻過於陡峭，使用者不敢獨立通行。

第2點為「公共與休閒場域的使用體驗仍待改善」，部分大眾運輸工具無障礙席位有限，而電影院等休憩場域的輪椅席也常設置於第一排，影響觀影品質，讓身障者即使能夠進場，仍難以享有與一般民眾相同的體驗。

第3點則是「資訊不足造成決策困難」，即使場所標示為無障礙空間，也無法得知入口是否有門檻、坡道角度是否安全、走道寬度是否足夠，造成許多身障者在出門前仍得花費大量時間蒐集資訊。

台灣無障礙環境從公共運輸、政府機關到校園，相關設施逐步從無到有，協助身障者跨出家門、參與社會，但台灣生命之窗慈善協會執行長李怡潔表示，對許多身障者而言，一個「無障礙」符號往往只能提供最基本的資訊，卻無法完整反映現場條件。

李怡潔以輪椅使用者為例，她說，有照顧者陪同個案，或許能接受1至2階樓梯，透過協助跨越障礙；但對獨自外出的電動輪椅使用者，即使只有3至5公分高低落差，都可能成為無法跨越門檻。每個人身體狀況、輔具類型與陪伴支持系統不同，真正需要的是取得足夠透明資訊。

適逢8月SMA關懷月，李怡潔號召社會大眾共同響應《拍下無障礙，「圖」顯你的愛》友善地圖募集活動，鼓勵民眾於日常生活中隨手拍下出入口、坡道、電梯、通道及無障礙廁所等環境資訊並上傳至GoogleMaps。

她說，這樣一個小小的動作，可協助身障者在出發前能更完整掌握環境條件，降低外出不確定性與焦慮，期待透過這次活動，讓更多民眾開始留意、分享無障礙環境資訊，將這份習慣延續到日常生活中，共同打造更友善、更具包容性的社會環境。