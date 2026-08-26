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執政黨死刑不成、鞭刑反對⋯立委提性侵加害人化學去勢 衛福部回應了

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立委陳昭姿說，性侵害犯罪者民眾深惡痛絕，但執政黨實質廢死，許多人提出以鞭刑伺候性侵犯，卻被質疑不人道、違反人權，韓國、美國、歐洲等均實施化學去勢，衛福部是否認為可行。記者林琮恩／攝影
立委陳昭姿說，性侵害犯罪者民眾深惡痛絕，但執政黨實質廢死，許多人提出以鞭刑伺候性侵犯，卻被質疑不人道、違反人權，韓國、美國、歐洲等均實施化學去勢，衛福部是否認為可行。記者林琮恩／攝影

立法院社福及衛環委員會今天安排審查「性侵害防治法」，立委陳昭姿說，性侵害犯罪者民眾深惡痛絕，但執政黨實質廢死，許多人提出以鞭刑伺候性侵犯，卻被質疑不人道、違反人權，韓國、美國、歐洲等均實施化學去勢，衛福部是否認為可行？衛福部次長呂建德說，不論化學去勢、鞭刑等均涉及國家刑事政策，需多方討論。

陳昭姿說，韓國為亞洲首個立法針對性侵犯實施化學去勢國家，鎖定性侵未成年者且經評估有高度再犯傾向者實施化學去勢，由法院判決後強制執行；美國加州、佛羅里達州將化學去勢列為戀童症犯罪者假釋交換條件；歐洲國家包含波蘭、德國等，則對性侵兒少者實施強制去勢，或採醫學評估後，由犯罪者自願接受化學去勢治療。

多年前曾有民眾提案連署，盼性侵犯化學去勢，卻遭法務部認定有人權疑慮。陳昭姿說，死刑已被民進黨實質廢除，鞭刑爭議又大，國際上已實施的化學去勢，政府不該總是引用聯合國說法，將相關制度拒於門外。化學去勢可逆，用藥期間雖會壓抑性衝動、勃起功能，但停藥後可以恢復，且化學治療可要求病人自費使用，建議衛福部鎖定固著型戀童癖者試行。

陳昭姿說，據統計我國每年1千件兒童性侵害案件，被害人有6歲以下，也有介於6歲至12歲者，衛福部與法務部應合作研議，對這類案件加害人實施化學去勢，國內性侵犯黑數多，在政府「死刑不成、鞭刑反對」的情況下，衛福部更應考慮化學去勢。對此，呂建德說，性侵害加害人毫無人性、天理不容，但化學去勢涉及國家刑事政策，需進一步研議。

另，近期藝人五熊在日本涉嫌以甘油潑灑宗教文物，遭日本警方逮捕，日本媒體披露其照片及個資。陳昭姿說，此舉國內民眾人人叫好，但在日本毀壞古蹟要公布個資，在台灣政府竟保護性侵犯被害人個資，要求媒體不得揭露，為其「顧隱私、護人權」，針對醫事專業人員的狼醫平台已經上網，衛福部應思考是否公開性侵者個資。

呂建德表示，性侵害多為熟人所為，一旦公布將有連帶影響，如為再犯率明顯較高的加害人，除接受輔導、鑑定、評估外，如有再犯之虞，可申請法院裁定強制治療，而加害人若未按規定強制治療，有逃亡、藏匿之虞，主管機關可依法公布其個資資訊。針對立委提案放寬媒體對性侵案件報導限制，衛福部於書面報告中回應，為避免被害人二度傷害、遭人身安全侵害，籲審慎評估。

衛福部 鞭刑 化學

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