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中部2名30多歲男約炮未打M痘疫苗染Ib型本土病例 為國內首2例

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
林明誠表示，全國共318家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，符合接種條件民眾，盡速完成2劑公費M痘疫苗接種。聯合報系資料照
林明誠表示，全國共318家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，符合接種條件民眾，盡速完成2劑公費M痘疫苗接種。聯合報系資料照

中部2名30多歲男性確認感染型別為M痘Clade Ib（下稱Ib型）本土病例，為國內首2例M痘Ib型本土病例，2人發病前均未接種M痘疫苗。第1例於7月下旬因出現發燒、於腹部及鼠蹊部出現紅疹及膿疱而就醫，醫師評估疑似M痘而通報後確診；第2例於8月初因軀幹及腿出現紅疹，後續有發燒及肌肉痠痛等症狀，因身體多處陸續出現紅疹，經醫師評估疑似Ｍ痘採檢並通報後確診。疾管署發言人林明誠表示，目前感染源不明，不過有不特定人士的不安全性行為。

疾管署指出，根據國際疫情顯示，Ib型及II型均有出現發燒、淋巴結腫大及皮疹水泡等症狀，但Ib型全身性皮疹分布較廣；另Ib型較II型更易於家戶內傳播，免疫力不足者，如幼童、孕婦或具有慢性疾病者等更容易有重症反應。整體而言，Ib型與II型症狀相似，致死率也相近，其嚴重程度與確診者免疫力有關，目前M痘疫苗亦可有效預防Ib型感染，且M痘抗病毒藥物Tecovirimat也同樣適用於Ib型重症患者。

疾管署表示，國內今年截至8月23日共新增28例M痘確定病例，19例本土及9例境外移入，皆為青壯年男性，年齡介於20至50歲，自2022年6月列入第二類法定傳染病迄今，累計確診544例含病例500例本土及44例境外移入，今年病例數低於2024年及2025年同期48例及31例，而經疫調發現M痘確診者多曾有不安全性行為，且近9成未接種過M痘疫苗。國內自今年5月出現首例境外移入Ib型感染個案迄今，共累計９例感染Ib型病例含7例境外移入、2例本土。

疾管署說明，全球M痘疫情持續，自2022年起，全球已累計145國、地區報告逾18.8萬例M痘確定病例及521例死亡，主要分布於美、非兩洲。近年全球M痘Ib型病毒跨國傳播威脅增加，自2024年1月以來，全球已有66個國家或地區曾通報檢出Ib型確定病例。近6周亞洲地區出現病例國家僅為泰國29例，其餘則以非洲國家為多。此外，共有16個國家報告Ib型本土社區傳播疫情，非洲5國、歐洲10國、東南亞區僅泰國1國； ⾺達加斯加⾃2025年12⽉起迄今爆發全球最⼤規模Ib型疫情。由於Ib型病毒持續跨境擴散，評估具有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者風險為中，一般民眾傳播風險則為低。

疾管署統計，截至今年7月底已有11萬971人至少接種1劑M痘疫苗，其中7萬9216人完成2劑疫苗接種，顯示仍有3萬1755人占29%待接種第2劑疫苗。疾管署提醒，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，接種M痘疫苗為目前最有效的預防方式，能同時預防第I及第II分支病毒株感染。

林明誠表示，全國共318家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，符合接種條件民眾，包括近1年有風險性行為者，例如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等盡速完成2劑公費M痘疫苗接種。完成接種2劑疫苗後，對於M痘病毒具9成保護力，若僅接種1劑疫苗，對疾病的保護力僅約4成至8成；且接種疫苗後，即使感染到M痘病毒，症狀也較未接種疫苗者更為輕微。有關公費接種醫療院所相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢 。另「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗，相關資訊可至疾管署全球資訊網/國際旅遊與健康／旅遊醫學門診項下查詢。

疾管署再次呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免可能與不特定人士親密接觸社交活動場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。如出現皮膚病灶，例如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應佩戴口罩盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史、風險場域暴露史或相關接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

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