候診12天悲劇…他指急診不等於醫療正在空轉 對急病患者更有6大優勢

近期台大醫院有85歲女性病患至急診就醫，候床12天後不幸病逝，引發討論。奇美醫院神經科系加護病房主任陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書粉專表示，很多人會把在急診等病床理解成「還沒開始住院，所以也還沒開始治療」，甚至覺得白白浪費時間、延誤治療、有醫療疏失等，其實是一個很大的誤會，「治療從急診就已經開始了」。

陳志金表示，而且對急性、病況仍在變化的病人來說，急診甚至更有優勢：

1，監測密度高、惡化容易被及早發現：急診可以持續監測血壓、心跳、血氧、心電圖等。病人突然喘起來、血壓掉下來、意識改變，通常能很快被察覺。一般病房不一定每個床位都有這樣的監測強度。

2，醫師就在第一線，緊急處置速度快：急診醫師24小時都在現場。病況突然變化時，不必等到下一次查房，也不必等值班醫師過來，就能立即重新評估、調整治療。而且是「24小時都有主治醫師」。有些人可能都還以為急診都是菜鳥實習醫師在看，大錯特錯。

3，檢查與診斷的「高速公路」：抽血、血液培養、X光、CT、心電圖等檢查，在急診，這些檢驗檢查都是走「高速公路」，檢查排程快、報告也快，不像在病房需要等候。而且，CT室就在旁邊，還不必「轉送」，對不穩定的病人，少了轉送途中的風險。對尚未完全確定診斷的病人，這一點尤其重要。

4，急救設備與人力集中：突然休克、呼吸衰竭、嚴重心律不整甚至心跳停止，急診可以立即插管、使用升壓劑、電擊與CPR、甚至放置「葉克膜」，換句話說，急診本來就是為了「病情可能快速變化」而設計的地方。在病房，遇到這樣的緊急情況，只能廣播「999」請求其他單位的人來支援，你什麼時候聽過急診有在廣播999的嗎？沒有。

5，跨科會診可以在等待病床時同步進行：等床並不代表所有事情都會停下來。外科、骨科、心臟科、胸腔科、感染科等專科會診在急診都在同步進行，甚至急診的會診完成時效，都比在病房還來得更快。

6，治療不會因為「還沒住上去」而暫停、或者還沒開始：抗生素、點滴、止痛、退燒、輸血、氧氣、呼吸治療、利尿劑、胰島素、電解質矯正該做的治療，大多數都在急診就已經開始治療了。

「等床是在等一個住院空間，不是在等治療資格」。他說，真正值得抱怨的，其實是另一件事：急診留觀待床的環境確實遠不如病房。空間擁擠、燈光吵雜、沒有隱私，可能睡不好；家屬陪伴不方便，吃飯、洗澡、上廁所都麻煩。當急診壅塞到病人必須在那裡待上一兩天甚至更久，病人與家屬的不舒服是真實的，也是醫療體系應該改善的問題。

在急診待床的另一個問題，陳志金表示，你沒有「固定」的主治醫師，不能有熟悉的主治醫師每天固定來查房，可能會讓民眾覺得「沒有醫師來看」，不過，急診是24小時都有主治醫師在照顧、留觀也每天會有固定的查房時間。若真的要說急診的治療有比較不足的地方，就是需要住「加護病房」，而不是「一般病房」的病人。

他說，「還沒有病房」不等於「還沒有治療」，「在急診等床」不等於「醫療正在空轉」。有時候甚至剛好相反，病況最不穩定、最需要密集觀察的前幾個小時、前幾天，急診反而是醫院裡反應最快、資源最集中的地方之一。

真正讓病人難熬的，往往不是「沒有醫療」，陳志金表示，而是有醫療，卻沒有一個像病房那樣舒服、有隱私、能好好休息的地方。在急診等床，到底在等什麼？等的是「床」，不是治療。所以，更本就不可能有「因為等不到床」就是「延誤治療」的問題。要說等床就是醫療「疏失」，對急診醫療團隊來說是非常不公平的，等床頂多就是缺乏「舒適」。