環團籲陳世凱懸崖勒馬 要求台中港填海停工、補做環評

台中港填海造陸工程爭議不斷，先遭指控南填方區規避環評，如今又被爆填海物從港區土方變成營建廢土，對白海豚的衝擊更上一層樓。環團怒轟交通部問題沒解決、9月就要填海，要求立即停工、補做環評。對此，交通部僅表示會持續與港務公司、環境不依法審慎研議。

台中港南填方區填海造陸工程恐衝擊白海豚棲地，但港務公司認為填海工程因位於既有防波堤內，不需經過環評。環團痛批，台中港務公司指鹿為馬、交通部卻護航認定。如今更傳出，9月交通部將不顧爭議、開始填海，用的還不是原訂的港區疏浚土方，而是營建廢土。

環團與15年前反國光石化民眾今早齊聚交通部前抗議，記者會現場透過傾倒廢土與磚頭表達訴求。彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰表示，營建廢土常混雜重金屬、漆料碎屑甚至有害廢棄物，填下去一切就回不去。不只白海豚受影響，有毒物質也將透過生物累積，出現在人們餐桌上。

台灣媽祖魚保育聯盟秘書長陳秉亨用「堵住心血管」來形容填海後白海豚棲地狀況。他指出，台灣白海豚是台灣唯一的特有亞種鯨豚，近年數量卻持續下降，批評港務公司指「填海僅填到一小塊白海豚棲地，因此免環評」是大錯特錯。國外工程遇到白海豚棲地就會退避1至20公里，因為工程擾動、水下噪音都可能壓縮白海豚生存空間。但台灣往南往北退避都會遇上風場，因此應先復育、再開發。

環團在填海前力挽狂瀾，直呼部長陳世凱也是台中人，台中港的價值不該只是幫中央解決土方之亂，呼籲交通部懸崖勒馬，立即停工、補做環評。

對此，交通部航政司科長張謙德出面接陳情書，面對記者提問，交通部是否有發公文給環境部，指稱填海工程於防波堤內，不正面回應，但坦言有發公文、公文內容協會（環團）都知道。

張謙德表示，針對環團今天提出的各項訴求，將帶回並協同港務公司與環境部，依法審慎研議後再給予妥適回應。