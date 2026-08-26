影／高雄暴雨炸出滿路坑洞 陳其邁曝原因：全力搶修

豪雨重創高雄，不少路段出現坑洞、龜裂，用路人抱怨連連，市長陳其邁今表示，這波雨勢強度大，道路長時間積淹水、雨水滲入路面，造成路基及路面受損，市府昨晚起已陸續針對受損路段展開搶修，今、明天加速完成主要幹道路面修復。

陳其邁表示，這次高雄遭遇極端強降雨，24小時累積雨量最高達567毫米，不僅打破歷史紀錄，也超越凱米颱風期間559毫米紀錄，包括二仁溪、典寶溪及阿公店溪上游排水等區域，都面臨相當大的排洪壓力。

他指出，這波豪雨期間，高雄26座滯洪池持續採取蓄洪、排洪、再蓄洪方式反覆操作，整體調節滯洪量約達1000萬噸，有效減輕下游排水系統負擔，也降低岡山等低窪地區的積淹水風險。

連日豪雨狂炸，道路坑洞災情接連浮現，不僅有公車行駛途中車輪陷入坑洞，岡山更有車輛一頭「插進」巨大天坑，半個車身受困。

陳其邁說，隨著水勢消退，他要求各單位加速災後復原，包括道路清洗、清除障礙及維持主要幹道暢通，全力搶修；至於山區道路災損，因豪雨造成邊坡及路基坍塌，已先採取交通管制，由技師安全鑑定後，再加速搶修，盡快恢復通行。

針對農漁損及災損，陳其邁表示，昨天總統及行政院南下視察時，當面反映地方災情，希望中央在災害救助及災後重建給予更多支持，市府也會加速受理申請救助，協助災民復原。