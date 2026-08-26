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國合會啟動烏克蘭利維夫智慧醫療合作 嘉惠72萬人

中央社／ 台北26日電

國合會與烏克蘭利維夫市政府等25日以視訊方式簽署烏克蘭利維夫市立醫院智慧醫療強化計畫合作備忘錄，正式啟動智慧醫療合作；見證簽署的外交部政務次長吳志中表示，台灣始終堅定與烏克蘭比肩同行。

外交部上午發布新聞稿指出，吳志中25日線上見證政府委託財團法人國際合作發展基金會推動的「烏克蘭利維夫（Lviv）市立醫院智慧醫療強化計畫」簽約儀式。計畫簽約方包括國合會、利維夫市政府、利維夫第一醫療聯盟及UNBROKEN基金會，並由駐波蘭代表劉永健共同見證。

此計畫目的在協助利維夫市立第一醫療聯盟強化St.Panteleimon醫院及St. Nicholas兒童醫院的急診部門及加護病房，整合軟硬體設備及人工智慧資訊系統，並辦理醫療及資訊人員專業訓練，預計將嘉惠利維夫市72萬人口。

吳志中致詞表示，台灣善用「智慧醫療與健康產業」優勢，積極與共享民主自由價值的夥伴推動榮邦計畫，深化互惠合作。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣始終堅定與烏克蘭比肩同行。近期翻新落成的利維夫UNBROKEN醫療園區復健大樓以「台灣友誼大樓」命名，就是台灣堅定支持烏克蘭的重要象徵。

利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）致詞時再次感謝台灣政府長期支持，並表示此案簽約啟動適逢烏克蘭慶祝獨立35週年期間。面對俄羅斯侵略，烏克蘭雖持續付出寶貴生命的代價，仍堅信獨立自主的價值，為自由不懈奮戰，也更深刻體會患難見真情的可貴。

國合會秘書長黃玉霖表示，烏克蘭向世界展現非凡的勇氣與韌性，台灣深知韌性的意義不僅在於度過危機，更在於適應變局、重建家園，並創造未來的可能性。因此，國合會接受外交部委託，首度在歐洲執行醫療合作計畫，透過軟硬體整合、教育訓練及人才培育等方式，提供智慧醫療解決方案。

外交部說明，簽約儀式另有中華電信國際分公司、馬偕紀念醫院代表，以及烏克蘭國會議員、利維夫市政府官員及市議員，以實體或線上方式觀禮。

烏克蘭 外交部

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