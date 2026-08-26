沙德爾颱風影響下修 侯友宜未鬆口颱風假：仍要全面備戰

沙德爾颱風逐步接近台灣，新北市政府今於市政會議進行氣象、水情及防災整備報告。市府氣象團隊指出，颱風過去24小時路徑預測出現變化，南折幅度縮小，對新北風雨影響較先前下修，預估海上颱風警報可能於周四清晨2時30分發布。對於新北放颱風假的機會是否也因此降低，新北市長侯友宜未正面鬆口，僅表示目前影響機率確實比先前低，但防颱準備仍須做到位。

侯友宜表示，目前預估沿海地區可能出現6至8級陣風，市區約5至6級，雖然颱風持續減弱，但適逢天文大潮，沿海低窪地區仍須嚴防海水倒灌及積淹水。

氣象團隊指出，目前新北整體降雨量預測同步下修，周四雨勢不明顯，周五受颱風外圍環流影響，降雨會稍微增加，但日雨量目前預估僅達大雨等級或以下，累積雨量約40至100多毫米，淹水風險相對較低。

不過，沿海風浪仍是此次防颱重點。市府報告指出，周五北部海域浪高可能達4公尺以上，甚至不排除出現約6公尺巨浪，目前龍洞已觀測到約1.9公尺長浪。侯友宜要求水利局密切掌握船隻動態，必要時通知轉港避風，並確認停泊船隻、岸際及相關防洪設施安全。

侯友宜也要求相關單位預先掌握高地、偏遠及可能形成孤島的社區風險，必要時採取預防性措施；地下道若積淹水達到警戒標準，應立即封閉，避免民眾誤闖。

水情部分，由於雨量預測不高，石門、翡翠水庫預估入流量均不到100，河川水位及淹水風險目前維持低度。石門水庫蓄水率接近滿水位，市府預估仍可能持續採取調節性放水。

侯友宜表示，雖然目前看來颱風影響比先前預估小，但近期新北已連續出現多次大雨，部分坡地含水量偏高，仍有災害風險，提醒市民這幾天非必要不要前往山區。

消防局表示，若周四凌晨發布涉及新北地區的海上颱風警報，市府將立即啟動二級開設，並通知各相關單位及行政區進行後續防颱整備。

侯友宜強調，這次颱風雖然風雨威脅下修，但仍不能掉以輕心，「還是要提高警惕、極度戒備」，市府也將透過社群、新聞局及災情一點通等管道，持續發布最新颱風動態及防災資訊。