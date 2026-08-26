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台東智慧公車站牌遭審計點名 該設的沒設、設了又黑屏

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府持續推動智慧型公車站牌建置，但審計室查核發現，部分年長者常搭乘及主要醫療院所周邊站點尚未設置智慧站牌，另有部分站牌出現黑屏等顯示異常。記者尤聰光／攝影
台東縣政府持續推動智慧型公車站牌建置，但審計室查核發現，部分年長者常搭乘及主要醫療院所周邊站點尚未設置智慧站牌，另有部分站牌出現黑屏等顯示異常。記者尤聰光／攝影

台東縣政府近年持續推動智慧型公車站牌、候車亭及電動車充電設施，盼提升公共運輸服務及打造低碳交通環境，不過中央審計部日前公布的縣府單位決算審核報告指出，部分智慧型站牌設置未盡符合實際需求，甚至出現螢幕未顯示資訊、黑屏等異常，部分候車設施也有損壞情形，另對轄內路外停車場電動車停車位及充電設施尚未全面掌握，管理機制仍有改善空間。

審計室指出，經查台東縣公共運輸相關設施執行情形，發現部分年長者搭乘頻率較高，以及主要醫療院所周遭的公車站點，仍未設置智慧型站牌。相較之下，部分站點雖已設置智慧站牌，卻出現螢幕未顯示資訊或黑屏等問題，且部分設備未依規定列帳管理。

此外，部分公車候車設施也有損壞情形，縣府尚未建立完整的清潔維護及定期巡查機制；在電動車政策方面，轄內公營及民營路外停車場的電動車停車位及充電設施，也尚未全面掌握，導致無法完整檢視相關設施數量是否符合規定標準。

審計室認為，縣府既以提升公共運輸服務品質及營造低碳運輸環境為目標，就應進一步檢視智慧站牌的設置效益及實際使用需求，並強化候車設施維護及電動車充電設施管理機制，研謀改善，以提升永續交通服務效能。

對此，台東縣政府表示，針對智慧站牌設置部分，目前台東榮總與馬蘭榮家共站已設有智慧站牌，近期也已調整智慧站牌至聖母醫院。後續將考量路側安全及人行道淨寬等因素，持續檢視各站點需求並辦理調整。

至於部分智慧站牌出現黑屏問題，縣府說明，部分螢幕是因長時間受到陽光曝曬，為維持面板使用壽命，因此加貼防護貼保護；智慧站牌平時均有辦理定期檢修，目前異常情形已全數排除。

候車亭維護方面，縣府表示，已與各公所研議巡檢及簡易維護作業，後續規畫納入道路養護工作，並採分年、分期方式辦理修繕。

至於電動車停車位及充電設施掌握情形，審計室指出縣府目前仍未全面掌握轄內公營及民營路外停車場設置情形，相關管理及查核機制仍有待強化。

審計室此次查核，也凸顯公共運輸硬體建置之後，如何確實維護、放在真正有需求的地方，以及相關設備是否發揮功能，同樣是智慧交通及低碳運輸政策能否落實的重要一環。

台東 公車 公共運輸

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