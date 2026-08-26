沙德爾周五影響最大 氣象署估明晨海警、1縣市離颱風最近不排除陸警

未來1周天氣主要關注前期沙德爾颱風的影響，中央氣象署科長林伯東表示，所以各地天氣又會開始有些變化，緊接著颱風離開之後，還是會處在低壓帶環境之內，中南部地區容易有下雨情形。

目前颱風狀況，他說，沙德爾颱風強度是中度颱風，在台北的東北東方650公里海面上，以每小時14公里的速度，西南西的方向，逐漸朝中國浙江方向前進。預估它的路徑會往馬祖地區靠近，再進到中國地區。如果行進沒有特殊變化，氣象署預計明天清晨發布海上颱風警報。颱風接近的過程，因為大氣的條件和海洋的條件對它比較不利，所以預測它未來持續減弱。

林伯東表示，明後天是沙德爾颱風最接近台灣的時候，因為它路徑略為北修，大致上會比較影響到馬祖北邊海面為主，七級風暴風圈有可能掃到馬祖海域，也可能會掃到馬祖的陸地。所以接下來有可能發布海上颱風警報，也有可能針對馬祖發布陸上颱風警報。台灣本島地區偏向西南風環境，所以迎風面中南部地區可能還是會有降雨，另外颱風中心附近的馬祖地區也可能會有比較明顯的雨勢。

天氣現況，林伯東表示，過去影響台灣的低壓帶主要雲系，逐漸往西移動，所以目前台灣附近雲系相較前幾天比較少。但是仍有零星對流移進中南部地區，所以今天持續會有降雨情形。

未來降雨趨勢，他說，今天除了中南部降雨之外，其他地區偏向午後雷陣雨的天氣型態，尤其新竹以南地區，甚至北部山區，可能下午降雨會比較大，有局部性大雨，到了晚上降雨會逐漸趨緩。

林伯東表示，明天之後，沙德爾颱風更為接近，台灣附近環境更偏向西南風，整個午後降雨區域會比較集中在苗栗以南地區。明晚之後，颱風更為靠近，整個西南風帶進來，甚至颱風的外圍雲系影響西半部地區，慢慢開始有下雨情形，北部降雨會稍微零星一點，中南部降雨會比較明顯。這樣的情形一直持續至周五。

周五是沙德爾颱風影響最明顯的時候。林伯東表示，比較接近颱風中心的馬祖以外，因為西南風帶來的降雨，整個中南部地區可能出現大雨，甚至南部地區會有短延時豪雨出現。

他說，周六至下周一，颱風逐漸遠離之後，台灣仍處在低壓帶之內。所以整體來講，中南部地區還是比較多雨，其他地方會比較偏向午後雷陣雨的天氣型態。下周二之後，轉為偏東風環境，基隆北海岸、東半部地區變成容易降雨的區域，西半部地區會轉為午後雷陣雨的天氣型態。

溫度趨勢，林伯東表示，未來1周大致上比較悶熱的天氣，下雨的時候感受上比較不會那麼熱，但是白天近中午高溫都還是會來到31至33度左右。

明天、周五颱風比較靠近，可能帶來沉降的影響，林伯東表示，所以北部地區、宜蘭地區、花蓮地區、台東地區，以及金馬地區，都有可能受到颱風環流影響帶來高溫；其中宜蘭、北部地區和金馬地區，比較偏向明天出現高溫，可能會有33至35度左右。花東地區周五因為西南風的環境之下，可能也會有沉降影響，局部地區高溫來到33至34度。其他時間大致上比較偏向夏季型態的溫度。

林伯東表示，颱風接近及影響期間，中南部地區及馬祖地區雨勢及風勢較為明顯，且適逢大潮，低窪地區留意瞬間大雨造成的積淹水現象。過去連日降雨，山區容易有坍方或落石現象，盡量避免入山。今天開始到周末，北海岸、東半部、恆春、馬祖都可能有長浪現象。在颱風接近的時候，各海面風浪有可能來到2至3米左右浪高，海邊活動特別留意安全。