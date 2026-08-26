快訊

沙德爾周五影響最大！氣象署估明晨海警 1縣市不排除陸警

MLB／大谷翔平最快31日重返投手丘 李灝宇有望對決

韓國瑜赴台東弔唁饒穎奇 饒慶鈴陪同靈前致意

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園婦幼教育福利再升級　凍卵、好孕、托育到營養午餐　全方位打造幸福城市

文／ 桃園市政府新聞處 提供

▲桃園市政府推出「好孕好育桃園一起養」育兒福利政策，打造友善育兒環境，減輕家庭負擔。 圖／桃園市政府新聞處 提供
▲桃園市政府推出「好孕好育桃園一起養」育兒福利政策，打造友善育兒環境，減輕家庭負擔。 圖／桃園市政府新聞處 提供

桃園市為六都最年輕城市，持續投入資源照顧下一代，打造友善婦幼與安心就學環境。今年除升級婦幼三大友善補助外，更持續推動「生生喝鮮乳」、「國中小免費營養午餐」、「公私立國中小教科書免費」等政策，115學年度第一學期將正式啟動「全額補助導師與午餐秘書餐費」及升級後的「生生喝鮮乳2.0」等教育福利措施，從出生、就學到成長，桃園完善兒少照顧與教育支持，實質減輕家庭負擔，讓孩子安心成長、迎向未來。

▲桃園市政府推出「婦幼三大友善補助升級」，包含凍卵補助擴大、好運卡配偶註記及托育補助加碼定額負擔。 圖／桃園市政府新聞處 提供
▲桃園市政府推出「婦幼三大友善補助升級」，包含凍卵補助擴大、好運卡配偶註記及托育補助加碼定額負擔。 圖／桃園市政府新聞處 提供

為讓更多年輕家庭能在桃園安心生養，張善政市長今(115)年7月宣布推出「婦幼三大友善補助升級」政策，包含擴大凍卵補助適用對象、一生好運卡配偶註記，以及托育補助加碼定額負擔，持續完善婦幼福利體系。桃市府於112年率六都之先推出凍卵補助，每人終身最高補助3.3萬元，補助對象為25至40歲女性。今年7月1日起擴大凍卵保存補助適用對象，除原有25歲以下罹患癌症女性外，新增罹患自體免疫疾病、卵巢疾病、血液疾病等六項類型，協助有治療需求者及早保存健康卵子，兼顧生育規劃與疾病治療。

此外，桃園市推動「好孕專車」政策廣受好評，考量現代家庭由夫妻共同分擔照顧需求，自今年8月1日起推出「一生好運卡配偶註記」措施。符合資格之孕產婦申請「一生好運卡」時，可選擇辦理配偶註記，配偶即可共同使用同一胎次乘車補助，陪同產檢、生產、產後回診及嬰幼兒預防保健等行程。另外，針對家庭托育負擔，市府也自今年8月1日起加碼準公共托育補助，透過定額負擔措施，將公共托育與準公共托育平均月費差距縮小至1500元，讓更多家庭即使未能送托公托，也能享有平價、多元且穩定的托育服務。

除了婦幼政策持續升級，桃園市政府也從孩子的日常學習與營養照顧著手，持續擴大教育福利。近年推動國中小免費營養午餐，全面採用「3章1Q」在地優質食材，補助大塊肉及雙主菜供應頻率，提升學童午餐品質；115學年度起補助擴大，納入在校園中全力照顧學生之公私立國中小班級導師及午餐秘書餐費，並加碼每月300元午餐指導費，支持第一線師長安心陪伴學童。在營養照顧方面，「桃園鈣健康×生生喝鮮乳」115學年度起再升級為2.0版本，除2-12歲孩童外，8月31日起將全市約6萬7千名國中生再納入補助，讓受惠對象從幼兒園、國小一路延伸至國中，預計突破28萬名學童受惠；而新學期開學在即，受惠於「公私立國中小教科書全面免費」政策，每位學生每學期可再省下約1,500至1,900元，從營養、健康到教育，全方位減輕家庭負擔。

▲張善政市長盼「生生喝鮮乳」為孩子健康成長打下良好的基礎。 圖／桃園市政府新聞處 提供
▲張善政市長盼「生生喝鮮乳」為孩子健康成長打下良好的基礎。 圖／桃園市政府新聞處 提供

從生育規劃、孕產照顧、托育支持，到孩子每天的一餐、一本課本與一杯鮮乳，桃園市政府持續以家庭需求為核心，推動一項項有感的婦幼及教育福利政策，讓每個孩子都能在穩定的支持下健康學習、快樂成長，也讓桃園成為青年家庭安心成家、放心育兒的幸福城市。

生生喝鮮乳：https://milk.tyc.edu.tw/milk.aspx

一生好運卡：https://typass.tycg.gov.tw/citizen-card-intro/view?id=04

(桃園市政府廣告)

相關新聞

沙德爾周五影響最大 氣象署估明晨海警、1縣市離颱風最近不排除陸警

未來1周天氣主要關注前期沙德爾颱風的影響，中央氣象署科長林伯東表示，所以各地天氣又會開始有些變化，緊接著颱風離開之後，還是會處在低壓帶環境之內，中南部地區容易有下雨情形。

獨／台大候床12天不稀奇？院內人士加碼曝病人暫留急診35日遭通報異常

近期台大醫院一名85歲女患者因感染症至急診就醫，不幸於候床12天後病逝，引發討論。台大院內人士加碼爆料，該院近期另有1名病患，於急診暫留區候床長達35日未被病房收治。台大醫院企業工會顧問郭豐慈點出該院急診塞床有3大癥結，包括救護車病人堅持送台大、民眾不論疾病輕重自行就醫時往往選擇台大急診，以及台大醫院病房「挑菜」選擇複雜程度較輕的病人收治。

試辦大學生優惠搞烏龍！註冊空窗濫罰甚至趕下末班車 台鐵深夜道歉了

台鐵今年暑假起試辦大學生限定優惠，甚至下殺5折，吸引不少大學生搭乘。未料近來卻頻傳因暑假期間尚未繳註冊費，被視同逃票遭罰款，甚至有女學生被趕下末班車，差點半夜受困車站。台鐵公司對此昨天近午夜在Threads發文公開道歉，指活動初期未能妥適考量學生實際辦理註冊的時間差，更新認定辦法。

沙德爾颱風進逼豪雨災情持續擴大 中、南及東部1死3失蹤197人受傷

中南部豪雨災情持續擴大，中央災害應變中心今天上午召開0822豪雨第六次工作會報。自8月22日統計迄今，累計造成1死、3失蹤、197人受傷。隨著沙德爾颱風進逼，中央氣象署已預警26日晚間至27日將發布海上颱風警報，不排除針對馬祖發布陸上警報，全台防汛與防災工作 面臨嚴峻考驗。

蘋果「最盤商品」降價了！全新升級版價格砍半 舊買家哀號

蘋果（Apple）於8月25日無預警發表全新Mac mini，除了新機之外，蘋果也悄悄推出曾被網友戲稱為「最盤商品」之一的擦拭布升級版。

今年第3例！海漂豬檢出非洲豬瘟病毒 金門豬肉禁輸台一周

非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，農業部動植物防疫檢疫署於8月22日接獲海巡署岸巡單位通報，金門縣金寧鄉烏沙角海灘發現1頭死亡豬隻屍體，檢體送農業部獸醫研究所檢驗，確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，今已公告暫停金門地區豬肉及其加工產品輸往台灣本島及其他離島，至少須連續1周無疫情發生，才得解除相關管制措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。