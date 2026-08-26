桃園婦幼教育福利再升級　凍卵、好孕、托育到營養午餐　全方位打造幸福城市

▲桃園市政府推出「好孕好育桃園一起養」育兒福利政策，打造友善育兒環境，減輕家庭負擔。 圖／桃園市政府新聞處 提供

桃園市為六都最年輕城市，持續投入資源照顧下一代，打造友善婦幼與安心就學環境。今年除升級婦幼三大友善補助外，更持續推動「生生喝鮮乳」、「國中小免費營養午餐」、「公私立國中小教科書免費」等政策，115學年度第一學期將正式啟動「全額補助導師與午餐秘書餐費」及升級後的「生生喝鮮乳2.0」等教育福利措施，從出生、就學到成長，桃園完善兒少照顧與教育支持，實質減輕家庭負擔，讓孩子安心成長、迎向未來。

▲桃園市政府推出「婦幼三大友善補助升級」，包含凍卵補助擴大、好運卡配偶註記及托育補助加碼定額負擔。 圖／桃園市政府新聞處 提供

為讓更多年輕家庭能在桃園安心生養，張善政市長今(115)年7月宣布推出「婦幼三大友善補助升級」政策，包含擴大凍卵補助適用對象、一生好運卡配偶註記，以及托育補助加碼定額負擔，持續完善婦幼福利體系。桃市府於112年率六都之先推出凍卵補助，每人終身最高補助3.3萬元，補助對象為25至40歲女性。今年7月1日起擴大凍卵保存補助適用對象，除原有25歲以下罹患癌症女性外，新增罹患自體免疫疾病、卵巢疾病、血液疾病等六項類型，協助有治療需求者及早保存健康卵子，兼顧生育規劃與疾病治療。

此外，桃園市推動「好孕專車」政策廣受好評，考量現代家庭由夫妻共同分擔照顧需求，自今年8月1日起推出「一生好運卡配偶註記」措施。符合資格之孕產婦申請「一生好運卡」時，可選擇辦理配偶註記，配偶即可共同使用同一胎次乘車補助，陪同產檢、生產、產後回診及嬰幼兒預防保健等行程。另外，針對家庭托育負擔，市府也自今年8月1日起加碼準公共托育補助，透過定額負擔措施，將公共托育與準公共托育平均月費差距縮小至1500元，讓更多家庭即使未能送托公托，也能享有平價、多元且穩定的托育服務。

除了婦幼政策持續升級，桃園市政府也從孩子的日常學習與營養照顧著手，持續擴大教育福利。近年推動國中小免費營養午餐，全面採用「3章1Q」在地優質食材，補助大塊肉及雙主菜供應頻率，提升學童午餐品質；115學年度起補助擴大，納入在校園中全力照顧學生之公私立國中小班級導師及午餐秘書餐費，並加碼每月300元午餐指導費，支持第一線師長安心陪伴學童。在營養照顧方面，「桃園鈣健康×生生喝鮮乳」115學年度起再升級為2.0版本，除2-12歲孩童外，8月31日起將全市約6萬7千名國中生再納入補助，讓受惠對象從幼兒園、國小一路延伸至國中，預計突破28萬名學童受惠；而新學期開學在即，受惠於「公私立國中小教科書全面免費」政策，每位學生每學期可再省下約1,500至1,900元，從營養、健康到教育，全方位減輕家庭負擔。

▲張善政市長盼「生生喝鮮乳」為孩子健康成長打下良好的基礎。 圖／桃園市政府新聞處 提供

從生育規劃、孕產照顧、托育支持，到孩子每天的一餐、一本課本與一杯鮮乳，桃園市政府持續以家庭需求為核心，推動一項項有感的婦幼及教育福利政策，讓每個孩子都能在穩定的支持下健康學習、快樂成長，也讓桃園成為青年家庭安心成家、放心育兒的幸福城市。

生生喝鮮乳：https://milk.tyc.edu.tw/milk.aspx

一生好運卡：https://typass.tycg.gov.tw/citizen-card-intro/view?id=04

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