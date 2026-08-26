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沙德爾颱風進逼豪雨災情持續擴大 中、南及東部1死3失蹤197人受傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
沙德爾颱風今明兩天通過琉球群島，中央氣象署已預警26日晚間至27日將發布海上颱風警報，不排除針對馬祖發布陸上警報，各地仍需嚴防豪雨。圖／中央災害應變中心提供
沙德爾颱風今明兩天通過琉球群島，中央氣象署已預警26日晚間至27日將發布海上颱風警報，不排除針對馬祖發布陸上警報，各地仍需嚴防豪雨。圖／中央災害應變中心提供

中南部豪雨災情持續擴大，中央災害應變中心今天上午召開0822豪雨第六次工作會報。自8月22日統計迄今，累計造成1死、3失蹤、197人受傷。隨著沙德爾颱風進逼，中央氣象署已預警26日晚間至27日將發布海上颱風警報，不排除針對馬祖發布陸上警報，全台防汛與防災工作 面臨嚴峻考驗。

氣象署指出，沙德爾颱風今明兩天通過琉球群島後，受季風低壓環流與太平洋高壓牽引,移動速度減慢並轉向西南，評估颱風路徑與降雨趨勢，預計27日至28日將通過台灣北部海面及台灣海峽,期間強度逐漸減弱、暴風圈縮小。受西南風與低壓帶雙重夾擊，今天主要降雨區集中於恆春半島與台南地區,南部地區亦有局部大雨或短延時豪雨發生機率。

海象與陣風方面，基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島及馬祖今有長浪發生機率，新北龍洞、台東蘭嶼與宜蘭蘇澳已觀測到1.5至2公尺浪高。27日起浪高將增至2至4公尺,晚間起更上看6公尺以上，北海岸與馬祖沿海恐有巨浪警報。此外，26日西南部及27至28日全台適逢大潮，沿海低窪地區滿潮前後須嚴防強降雨導致之積淹水與海水倒灌。

中央災害應變中心針對防災重點提醒民眾，中部以北及台東沿海空曠地區、恆春半島、馬祖與澎湖將出現8至9級強陣風,馬祖陣風，局部更可達10級左右;高雄市、屏東縣、台東縣及花蓮縣山區列為坡地易致災區。

山區致災風險與重點道路管制，國家災害防救科技中心表示，高雄市、屏東縣、台東縣及花蓮縣等4縣市山區列為坡地易致災區，中部以北山區及馬祖亦須防範坍方、落石、土石流及溪水暴漲。交通與孤島風險方面，受8月22日宜蘭外海規模5.1地震及25日台東外海規模5.8地震影響，台8線、台9線等17條重點山區道路列為易致災路段，易成孤島聚落務必加強戒備。

沙德爾颱風今明兩天通過琉球群島，中央氣象署已預警26日晚間至27日將發布海上颱風警報，不排除針對馬祖發布陸上警報，各地仍需嚴防豪雨。圖／中央災害應變中心提供
沙德爾颱風今明兩天通過琉球群島，中央氣象署已預警26日晚間至27日將發布海上颱風警報，不排除針對馬祖發布陸上警報，各地仍需嚴防豪雨。圖／中央災害應變中心提供

中南部豪雨災情持續擴大，中央災害應變中心。自8月22日統計迄今，累計造成1死、3失蹤、197人受傷。圖／中央災害應變中心提供
中南部豪雨災情持續擴大，中央災害應變中心。自8月22日統計迄今，累計造成1死、3失蹤、197人受傷。圖／中央災害應變中心提供

沙德爾颱風 豪雨

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