中元心願…大樹環抱北香湖公園88歲無主「獸魂碑」 嘉義人盼納文資保存

明天中元節普渡，嘉義縣市各有「獸魂碑」，1座在嘉縣家畜疾病防治所，每年中元節前縣長率家畜所人員及養豬協會代表祭拜，祈求畜產業平安順利；另1座隱藏嘉義市北香湖公園大樹環抱，是日治時期留下至今88年碑石，無公部門或團體管理，晨運居民自發維護上香祭拜。地方人士盼將獸魂碑納入文化資產保存。

北香湖公園「獸魂碑」建於1938年、日治昭和13年，當時由時任台南州知事川村直岡題字，當地獸肉商合資興建。如今石碑被老樹枝幹盤繞，形成特殊的「樹抱碑」景象，成為公園歷史遺跡。地方文史人士指出，「獸魂碑」又稱「畜魂碑」、「動物慰靈碑」，主要是祭祀遭宰殺或因實驗犧牲的動物，反映人們對生命的尊重。北香湖公園一帶日治時期曾是嘉義合格屠牛場所，當時牛肉價格昂貴，根據「台灣日日新報」記載，截至1938年屠宰牛隻已超過2萬5000頭。

為撫慰遭屠宰牲畜亡魂，當時嘉市獸肉營業組合立碑祭祀，每年舉行「畜魂碑祭」。隨著屠宰場搬遷，石碑名稱由「畜魂碑」轉為「獸魂碑」，見證嘉義畜產及城市發展歷史。地方人士表示，這一帶過去俗稱「牛墟豬灶」，1980年代仍有人祭拜。1986年，肉類公會聯絡組長陳錦賜捐建石香爐，延續祭祀傳統；1988年屠宰場遷往荖藤里，另立新碑祭祀。

嘉縣獸魂祭祀官方參與，北香湖公園獸魂碑沒有公部門或民間團體管理。由每天到公園運動的居民自發清理環境上香祭拜「獸魂公」、「獸魂媽」。中元節受關注。居民認為，這座老碑不只是公園石碑，承載日治時期嘉義屠宰產業、民間信仰，以及人與動物生命關係歷史記憶，缺乏保護恐因風吹日曬、樹木生長或環境變遷損毀。

地方人士呼籲市府啟動調查評估，將獸魂碑納入文資保存；市府文化局表示，文化資產指定有一定程序，只要有地方人士或團體提出申請，提出相關文史資料及論述舉證，文化局將依程序送古蹟委員會審議討論，評估是否符合文資保存條件。