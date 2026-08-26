爸媽不用輪流吃飯了！ 農人餐桌親子友善餐廳打造全齡共玩用餐空間

帶孩子外出用餐，常常變成爸媽輪流顧小孩、輪流吃飯；一個人忙著餵食、另一個人趁空檔匆匆用餐，原本期待的家庭聚餐，最後卻成了另一場體力考驗。位於台北市中正區的農人餐桌，從親子家庭的實際需求出發，將安心料理、兒童友善設備與互動遊戲融入用餐空間，讓孩子在等待餐點或提早用餐完畢後，仍有適合探索、遊戲的內容，爸媽也能放慢步調，一起享受完整的一餐。

由永豐餘生技打造的農人餐桌，長期秉持「從產地到餐桌」的理念，將食材來源、當令風味及家庭共食視為餐廳核心。相較於以大型遊樂設施為主的親子餐廳，農人餐桌更重視端上桌的料理，精選友善小農蔬菜、安心肉品與永續水產，希望讓孩子從小接觸食物原本的滋味，也讓家長在外食時，不必在美味與安心之間取捨。

對許多家庭而言，帶孩子外食最大的挑戰，往往不是選不到餐廳，而是孩子難以長時間坐在座位上等待。為此，農人餐桌設置「小小廚神遊戲區」，準備廚具玩具、擀麵棍、鍋鏟及攪拌器等扮家家酒道具，讓孩子在等待餐點或比大人提早吃完時，可以模擬備料、烹煮及上菜，在角色扮演中發揮想像力。

等待餐點也能成為遊戲時間，農人餐桌特別打造「小小廚神遊戲區」。圖/農人餐桌提供

餐廳也規劃動物森林主題拍照區，讓不同年齡的孩子與家人一起互動、留下合照；現場並備有兒童食物剪刀及兒童餐具組，減少家長外出用餐時需要攜帶的物品，也讓餵食與親子共餐更加從容。

動物森林主題拍照區，讓不同年齡的孩子與家人一起互動、留下合照。圖/農人餐桌提供

農人餐桌另以繪本概念設計兒童餐墊與菜單，透過食材故事、圖畫與塗鴉，引導孩子參與選餐，認識當季蔬菜及料理內容，讓「吃飯」不只是被動坐在餐桌前，更成為認識食物、表達選擇與親子對話的過程。

大人吃得滿足，孩子也有專屬的安心料理。親子友善不只體現在空間設計，也反映在菜單規劃。農人餐桌以大人、孩子都能共享為原則，提供生態海鮮義大利麵、炙烤香料戰斧豬排等主餐，也設計適合兒童口味與份量的餐點。

其中「生態海鮮義大利麵」選用生態捕撈及友善養殖海鮮，搭配義大利杜蘭小麥麵條與自製蒜香番茄醬汁；「炙烤香料戰斧豬排」則選用台灣正黑豬，以香料低溫烹調後炙烤，保留肉汁與原肉口感。兒童餐「鳥寶寶肉醬麵」以可愛的鳥寶寶造型呈現，將義大利經典肉醬料理化為孩子喜愛的餐桌風景。肉醬採用牛肉與豬肉的經典比例混合，以純天然配方細心製作，加入大量番茄費工燉煮，呈現濃郁而自然的酸甜滋味，兼顧孩子的接受度與家長對食材及製程的重視。

大人吃得滿足，孩子也有專屬的安心料理。圖 / 農人餐桌提供

大人吃得滿足，孩子也有專屬的安心料理。圖 / 農人餐桌提供

親子共餐的理想情境不是讓孩子只顧著玩、大人急著吃完，而是透過適合全家的料理與空間安排，讓每一位家庭成員都能找到自己的節奏。孩子可以從遊戲與餐點中認識食物，爸媽則有機會重新享受一家人坐在同一張餐桌上的時光。

從餐廳延伸到家庭，把安心食材帶回日常生活

農人餐桌緊鄰 Green & Safe 真食物專賣店，消費者用餐後，可接續選購餐廳實際使用的當令有機蔬菜、安心肉品、永續水產、手工乾貨及天然零食，將餐廳的選物標準延伸至家庭廚房。

從外出共餐到回家料理，農人餐桌希望提供的不只是一次用餐經驗，而是一種更貼近家庭生活的飲食提案：孩子吃得開心、爸媽吃得安心，一家人不必輪流顧小孩、匆忙解決一餐，而能真正坐下來，好好分享食物，也分享彼此的生活。

圖 / 農人餐桌提供

【農人餐桌 餐廳資訊】

-訂位專線：02-2322-3716

-地址：台北市中正區重慶南路二段51號B1 (鄰近捷運中正紀念堂站)

-營業時間：週一至週五11：00~15：00 , 17:00~20:30 假日11：00~16：00 , 17:00~20:30