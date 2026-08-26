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獨／台大候床12天不稀奇？院內人士加碼曝病人暫留急診35日遭通報異常

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
近期台大醫院有85歲女患者因感染症至急診就醫，不幸於候床12天後病逝，引發討論。示意圖，非新聞當事人。圖／讀者提供
近期台大醫院有85歲女患者因感染症至急診就醫，不幸於候床12天後病逝，引發討論。示意圖，非新聞當事人。圖／讀者提供

近期台大醫院一名85歲女患者因感染症至急診就醫，不幸於候床12天後病逝，引發討論。台大院內人士加碼爆料，該院近期另有1名病患，於急診暫留區候床長達35日未被病房收治。台大醫院企業工會顧問郭豐慈點出該院急診塞床有3大癥結，包括救護車病人堅持送台大、民眾不論疾病輕重自行就醫時往往選擇台大急診，以及台大醫院病房「挑菜」選擇複雜程度較輕的病人收治。

有台大院內人士指出，該院作為醫學中心，一切治療遵照醫療常規，候床12日婦人一案，也許住院權益不公，但不存在醫療疏失問題，病房該有的照護內容，在急診也能提供，不過，候床12日「已經算少」，上周有病患在急診後床長達35天未被病房收治，輪值護理師為其抽血時，發現系統登載該病人在急診暫留逾1個月，主動通報院內異常事件處理。

台大醫院急診護理師郭豐慈說，雙北消防體系雖有適當、就近送醫政策，但若病人病情不是非常危急，通常只要家屬堅持要送台大，救護車仍會將人送至該院，而非根據專業並依醫院是否通報急診滿床綜合判斷，以免家屬事後向消防局投訴，這導致分級醫療無法真正落實，此外，也有病人主動至該院急診就醫，這類自行就醫病患多數疾病較不危急，但仍會增加急診量能負擔。

「前述外部因素院方無法掌握，台大醫院能掌握的，是收治病人『挑菜』問題。」郭豐慈說，台大急診病人有人候床長達12天，也有人候床不到一日就住院，這與病房挑選收治病情相對單純的病人有關，被院內稱為「挑菜」問題，有時病人照顧較困難、傷口較大、需使用氧氣病人，或綜合數項複雜照顧因素病人，病房會以量能無法負荷為由，讓病患留在急診，「這已是本末倒置」。

郭豐慈說，三班護病比入法後，病房護病比獲得法規完整保護，急診卻不受護病比要求，停留在1比12「人床比」，延長病人暫留急診時間，恐淪為醫院用來避免違反護病比要求手段，雖然病房該提供的治療，急診也不會馬虎，但畢竟環境舒適度、品質仍有差距，院方應確保病房使用權力分配依照專業。另，近期急診候床量暴增，研判與8月分總醫師交接有關，導致病房挑選病人趨於保守。

台大 急診 病人

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