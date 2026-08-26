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沙德爾颱風減弱路徑北修 賈新興：對台灣直接威脅持續降低 明晨海警

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
沙德爾颱風路徑預報。圖／取自賈新興臉書
沙德爾颱風路徑預報。圖／取自賈新興臉書

沙德爾颱風是否威脅台灣天氣？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示， 沙德爾颱風結構與強度正持續減弱。觀察最新導引氣流，沙德爾路徑整體偏北，先前預估下墜或南偏變化並不明顯，對台灣直接威脅持續降低。明天清晨有發布海上颱風警報的機率。

不過，賈新興表示，西北太平洋季風槽與熱帶海溫能量充沛，預估未來2周將正式進入熱帶系統發展活躍期，多個熱帶性低氣壓或颱風將陸續生成。

至於近期天氣，未來1周台中以南降雨時間長，並有局部較大雨勢。他說，明天，台中以南有局部短暫雨，午後苗栗以南及宜花東有局部短暫雨。周五，台中以南有陣雨，台東亦有局部短暫雨。周六，台南以南、東北角及宜蘭有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日，雲林以南及宜花東有局部短暫雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫雨。下周一，午後新竹以南及宜花東有局部短暫雨。

賈新興表示，下周二，午後新竹以南及北北基宜有零星短暫雨。下周三，午後台中以南及宜花有零星短暫雨。下周四，午後各地有局部短暫雨。下周五至下周六，受低壓環流影響，下周五，嘉義以南有局部短暫雨，午後新竹以南及花東有局部短暫雨，東北角至宜蘭亦有零星短暫雨。下周六，彰化以南及花東有陣雨，午後各地有陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

賈新興 沙德爾颱風 沙德爾

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