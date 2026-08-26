積水不到1公分也能養蚊！屏東縣衛生局提醒豪雨後防疫三步驟

受熱帶性低氣壓及西南風影響，屏東縣持續出現豪雨，部分地區積淹水。屏東縣政府衛生局提醒，雨後清理家園易接觸汙水、汙泥，加上環境積水增加病媒蚊孳生風險，可能提高鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等傳染病風險，呼籲民眾清理家園時落實「裝備齊全、飲食注意、清除孳生源」防疫三步驟，保護自身及家人健康。

衛生局表示，民眾清理積淹水及災後環境，應穿戴防水手套、雨鞋或長靴、口罩等防護裝備，避免皮膚傷口直接接觸汙水、汙泥或吸入受污染的塵土、水滴。水災地區蓄水池如遭汙水汙染，應徹底清洗、消毒後再重新蓄水，飲用水應煮沸後再飲用，泡過水或解凍過久的食物勿食用。

衛生提醒，居家環境可使用市售含氯漂白水稀釋100倍（10c.c.漂白水加1公升清水）擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或以10公升清水加入40毫升漂白水稀釋消毒，再以清水沖洗乾淨後使用，飲食前以肥皂或洗手乳洗手，降低腸道傳染病感染風險。

「登革熱病媒蚊幼蟲（孑孓）僅需約0.5公分積水即可孳生！」衛生局表示，雨後應主動巡檢居家及周遭環境，落實「巡、倒、清、刷」，仔細檢查盆栽底盤、廢棄輪胎及各式積水容器，將積水倒除並徹底刷洗容器內壁去除蟲卵，同時做好個人防蚊措施，避免病媒蚊孳生，降低登革熱傳播風險。

衛生局長張秀君提醒，暑假是出國旅遊旺季，國內仍持續出現登革熱境外移入病例，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，或於災後清理家園後出現不明原因發燒、咳嗽、腹瀉、傷口紅腫等症狀，應盡快就醫，主動告知醫師近期旅遊史、活動史及接觸汙水、汙泥等相關暴露史。

衛生局呼籲，雨過後做好個人防護、注意飲食飲水衛生，主動清除居家及周遭環境積水容器，落實各項防疫措施，共同降低災後傳染病發生風險。