快訊

被民眾黨開除後再戰！李貞秀宣布選竹北市長揭5政見 邱臣遠回應了

中情局局長神祕飛抵莫斯科！美提前通知烏克蘭 代表團離開前別攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

積水不到1公分也能養蚊！屏東縣衛生局提醒豪雨後防疫三步驟

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
雨後花盆容易積水，屏東縣衛生局登革熱監測人員監測病媒蚊幼蟲（孑孓）孳生。圖／屏東縣府衛生局提供
雨後花盆容易積水，屏東縣衛生局登革熱監測人員監測病媒蚊幼蟲（孑孓）孳生。圖／屏東縣府衛生局提供

受熱帶性低氣壓及西南風影響，屏東縣持續出現豪雨，部分地區積淹水。屏東縣政府衛生局提醒，雨後清理家園易接觸汙水、汙泥，加上環境積水增加病媒蚊孳生風險，可能提高鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等傳染病風險，呼籲民眾清理家園時落實「裝備齊全、飲食注意、清除孳生源」防疫三步驟，保護自身及家人健康。

衛生局表示，民眾清理積淹水及災後環境，應穿戴防水手套、雨鞋或長靴、口罩等防護裝備，避免皮膚傷口直接接觸汙水、汙泥或吸入受污染的塵土、水滴。水災地區蓄水池如遭汙水汙染，應徹底清洗、消毒後再重新蓄水，飲用水應煮沸後再飲用，泡過水或解凍過久的食物勿食用。

衛生提醒，居家環境可使用市售含氯漂白水稀釋100倍（10c.c.漂白水加1公升清水）擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或以10公升清水加入40毫升漂白水稀釋消毒，再以清水沖洗乾淨後使用，飲食前以肥皂或洗手乳洗手，降低腸道傳染病感染風險。

「登革熱病媒蚊幼蟲（孑孓）僅需約0.5公分積水即可孳生！」衛生局表示，雨後應主動巡檢居家及周遭環境，落實「巡、倒、清、刷」，仔細檢查盆栽底盤、廢棄輪胎及各式積水容器，將積水倒除並徹底刷洗容器內壁去除蟲卵，同時做好個人防蚊措施，避免病媒蚊孳生，降低登革熱傳播風險。

衛生局長張秀君提醒，暑假是出國旅遊旺季，國內仍持續出現登革熱境外移入病例，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，或於災後清理家園後出現不明原因發燒、咳嗽、腹瀉、傷口紅腫等症狀，應盡快就醫，主動告知醫師近期旅遊史、活動史及接觸汙水、汙泥等相關暴露史。

衛生局呼籲，雨過後做好個人防護、注意飲食飲水衛生，主動清除居家及周遭環境積水容器，落實各項防疫措施，共同降低災後傳染病發生風險。

衛生局 豪雨 屏東

延伸閱讀

嘉縣823水患夢魘重現 雨量不及8年前仍淹水治水韌性受考驗

屏東豪雨積淹水災情嚴重 佛教界送1300份愛心便當到災區

高雄雨災救助加碼！淹水未達50公分也發1萬 泡水車最高2萬

「輔選可以，勘災不行？」 卓揆：預算砍 勘災只能通電話

相關新聞

獨／台大候床12天不稀奇？院內人士加碼曝病人暫留急診35日遭通報異常

近期台大醫院一名85歲女患者因感染症至急診就醫，不幸於候床12天後病逝，引發討論。台大院內人士加碼爆料，該院近期另有1名病患，於急診暫留區候床長達35日未被病房收治。台大醫院企業工會顧問郭豐慈點出該院急診塞床有3大癥結，包括救護車病人堅持送台大、民眾不論疾病輕重自行就醫時往往選擇台大急診，以及台大醫院病房「挑菜」選擇複雜程度較輕的病人收治。

試辦大學生優惠搞烏龍！註冊空窗濫罰甚至趕下末班車 台鐵深夜道歉了

台鐵今年暑假起試辦大學生限定優惠，甚至下殺5折，吸引不少大學生搭乘。未料近來卻頻傳因暑假期間尚未繳註冊費，被視同逃票遭罰款，甚至有女學生被趕下末班車，差點半夜受困車站。台鐵公司對此昨天近午夜在Threads發文公開道歉，指活動初期未能妥適考量學生實際辦理註冊的時間差，更新認定辦法。

今放晴午後仍有對流 吳德榮：沙德爾過門不入 明暴風圈邊緣掃北部海面

第18號颱風沙德爾對台威脅降低。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，今明兩天沙德爾颱風的強度將由中颱逐漸減弱為輕颱，暴風圈也逐漸縮小。今天通過琉球附近，今晚漸轉偏西，明天轉西南西進行，向南分量很小，颱風中心通過東海南部，暴風圈邊緣掃過台灣北部海面。周五清晨至上午，颱風中心登陸浙江。

爸媽不用輪流吃飯了！ 農人餐桌親子友善餐廳打造全齡共玩用餐空間

帶孩子外出用餐，常常變成爸媽輪流顧小孩、輪流吃飯；一個人忙著餵食、另一個人趁空檔匆匆用餐，原本期待的家庭聚餐，最後卻成了另一場體力考驗。位於台北市中正區的農人餐桌，從親子家庭的實際需求出發，將安心料理、兒童友善設備與互動遊戲融入用餐空間，讓孩子在等待餐點或提早用餐完畢後，仍有適合探索、遊戲的內容，爸媽也能放慢步調，一起享受完整的一餐。

YouTube APP提高iOS系統支援門檻！這款經典iPhone被放生

許多民眾喜歡在休閒時使用影音串流平台YouTube觀看影片或聽音樂，不過Google近日悄悄更新了iOS版YouTube APP的最低系統需求，恐對部分使用者造成影響。

國1頭份至頭屋交流道南下27日晚上10點起施工封閉改道 用路人注意改道

交通部高速公路局第二新建工程分局辦理國道1號增設造橋交流道工程，8月27日晚上10點至翌日上午6點封閉頭份至頭屋交流道南下路段，施工苗14箱涵改建作業，高公局提醒用路人注意，建議替代路線，頭份交流道駛出，左轉台1線，過頭份市中港溪大橋後，在尖山左轉台13線，在頭屋交流道駛入國1繼續南下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。