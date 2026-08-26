試辦大學生優惠搞烏龍！註冊空窗濫罰甚至趕下末班車 台鐵深夜道歉了

台鐵今年暑假起試辦大學生限定優惠，甚至下殺5折，吸引不少大學生搭乘。未料近來卻頻傳因暑假期間尚未繳註冊費，被視同逃票遭罰款，甚至有女學生被趕下末班車，差點半夜受困車站。台鐵公司對此昨天近午夜在Threads發文公開道歉，指活動初期未能妥適考量學生實際辦理註冊的時間差，更新認定辦法。

台鐵試辦大學生限定優惠，凡具適用資格者，可享指定對號車次全票票價5折、7折或8折優惠。由於相當優惠，不少學生捨棄高鐵，選擇台鐵。適用期間自8月17日起為期1年，不過，Threads近幾天有多名網友發難，指實際搭車卻遭車長故意刁難，有受害者痛批，「終於見識到什麼叫做因為還沒開學，所以你不是學生」。

一名網友指他與弟弟使用大學生優惠票，查票時車長要求提供115學年度註冊章或在學證明，他告知還沒開學，對方回以「那就不符合資格」，即使他提出就學貸款相關文件，作為持續就學的佐證，照樣被否決而罰款。

另名女大學生搭車返家也被車長要求出示註冊繳費證明，由於尚未開學繳費，所以只能出示在學證明，但車長看都不看，要求補全票車票費用並加收50%車票費用。她身上沒有現金，被迫下車去車站窗口買全票，因此錯過末班車了，差點露宿街頭，只好改搭到其他還有車次的大站，再請家人遠道而來接人，返家已經凌晨1時許。

台鐵官方帳號在Threads發文道歉，並表示，為了配合各大專院校行政作業時間，讓大學生享有更全面的權益保障，將以新版方式進行身分認定。此外，若有學生旅客於8月20日方案實施後，至今因註冊章空窗期問題，而在乘車時遇到須重新補票的情形，可與台鐵客服中心聯繫，將以個案檢視的方式，協助辦理相關補票退款事宜。

台鐵表示，未來在推行各項營運政策時，一定將更加貼近旅客實際狀況與需求，審慎完善相關配套措施，持續提供大家更友善、周延的乘車服務。

不少網友不領情，「現在到底還有哪間大學的學生證還有註冊印章啊」、「新生也沒有學生證，在學證明還只能用紙本，都說是電子版了還要列印下來去蓋章，以為學校都在家裡隔壁嗎？有沒有考慮到外縣市的學生」、「暑假期間真的不太可能跑回去學校在學證明而蓋學校的印章」、「什麼年代還紙本正本，電子還要加蓋章，就是要去學校入學搭的，台鐵以為學校在隔壁嗎？」

也有網友說，「你們一開始就是公布這樣，今天再公布一模一樣的規定有什麼差別？請問貴公司的列車長有教育好了嗎？無端趕人下火車有懲處？會出面跟學生致歉嗎」、「其實這篇只是把規定又再講一次，而真正問題的判別、讓人無所適從的根本並非乘客，而是各自為政的列車長」、「加收5成要不要也改一改。高鐵未帶齊證件（例如有學生證但沒有在學證明）只會被要求補到原價。你說惡意逃票罰5成這個沒人會說話，但有時候寒暑假、未繳費等情況在學證明就是印不出來」。

網友表示，「回去好好跟列車長宣導才是重點，另外幾乎沒有大學學生證背面有註冊印章了」、「隔壁高鐵公司就有規定可以抄了還搞這齣，而且有大學生優惠的都是停靠站數量很多導致速度變慢的班次，根本應該全面優惠而不是只限大學生」、「看到這個聲明就知道台鐵輸高鐵輸在哪裡」、「建議跟教育部好好協調，讓全國的學生有更方便又安心的乘車方式，要辨識是否是學生，真有這麼難嗎？」