「沙德爾」路徑再度北修！1原因將降輕颱 專家曝海陸警機率

沙德爾颱風路徑再度北修，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，各國數值模式今晨最新模擬結果顯示，沙德爾颱風運動路徑跟之前比較，有明顯北修的趨勢。也就是颱風將由台灣北部外海掠過的機率正在增大。

造成路徑北修的可能原因，林得恩說，除了太平洋高壓西伸程度不如預期外，原低壓帶內的較小尺度擾動的牽制作用，也並未發揮效益。

他表示，由於進入一個垂直風切較大、海水熱含量較低的海域，沙德爾颱風強度將從中度颱風降為輕度颱風，七級暴風圈半徑也會縮減為200公里、甚至更小。預估發布海上警報機率高，可能於今晚至明晨間發布。而發布陸上警報機率降至30%以下。解除海警時間約在周五下午。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。