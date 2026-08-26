今放晴午後仍有對流 吳德榮：沙德爾過門不入 明暴風圈邊緣掃北部海面

第18號颱風沙德爾對台威脅降低。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，今明兩天沙德爾颱風的強度將由中颱逐漸減弱為輕颱，暴風圈也逐漸縮小。今天通過琉球附近，今晚漸轉偏西，明天轉西南西進行，向南分量很小，颱風中心通過東海南部，暴風圈邊緣掃過台灣北部海面。周五清晨至上午，颱風中心登陸浙江。

他說，歐洲（ECMWF）系集模式顯示，沙德爾颱風的平均模擬路徑再向北調整，颱風中心通過東海南部。個別模擬路徑則分布在其左、右兩側，沙德爾颱風對北部海面仍具威脅。

今明兩天的天氣略好轉，吳德榮表示，西南部仍有局部降雨，午後對流發展，降雨範圍擴大。明天北部白天轉趨炎熱。北部23至33度、中部23至32度、南部23至33度、東部23至34度。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天恆春半島及台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風、溪水暴漲；低窪地區慎防積水。

吳德榮表示，周五起大氣趨不穩定，西南部有局部陣雨或雷雨，午後對流發展，降雨往北擴展，北部白天很炎熱。周六至下周一南部有局部降雨，大氣不穩定，西半部午後對流旺盛，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。下周一東半部亦有局部短暫降雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。