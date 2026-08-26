清晨5時09分南投中寮鄉規模3.8地震 最大震度2級

2026年8月26日05時09分35秒，南投縣中寮鄉發生規模3.8地震，震源深度約24.4公里，屬極淺層地震，震央位於南投縣政府東南東方約9.8公里。此次地震有感搖晃，最大震度為2級，影響範圍涵蓋南投、彰化及雲林等地區。

最大震度2級地區:南投縣、彰化縣、雲林縣

最大震度2級地區包括南投縣南投市、彰化縣員林市、彰化縣彰化市以及雲林縣四湖鄉。2級地震屬於輕震，許多人可感受到搖晃，懸掛物輕微擺動，靜止的汽車會輕輕搖晃。此級震度通常不會造成結構性損壞，但仍建議民眾保持警覺，檢查家中可能鬆動或掉落的物品，確保安全。

最大震度1級地區:台中市、嘉義縣

台中市與嘉義縣等鄰近區域則感受到1級微震，僅在安靜環境中可察覺微小搖晃。此類輕微震度不會影響日常生活，但提醒居民持續關注地震信息與官方公告。

地震雖未達3級以上的弱震，但仍提醒民眾熟悉防震守則，發生地震時應保持鎮定，室內採取「趴下、掩護、穩住」原則，避免靠近窗戶及重物。出外時應遠離建築物及電線桿等潛在危險物。事後亦應注意檢查家中水電瓦斯管線安全，確保居家安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）