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邀器捐者家屬赴大巨蛋看棒球賽 台大副院長陳晉興：器捐是了不起大愛

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院器官移植勸募中心與中信育樂合作，今、明2日於台北大巨蛋舉辦器官捐贈者家屬感恩活動及心臟移植術後及植入心室輔助器病友家屬活動，包含醫療團隊共計約60人參與。記者林琮恩／攝影
台大醫院器官移植勸募中心與中信育樂合作，今、明2日於台北大巨蛋舉辦器官捐贈者家屬感恩活動及心臟移植術後及植入心室輔助器病友家屬活動，包含醫療團隊共計約60人參與。記者林琮恩／攝影

台大醫院器官移植勸募中心與中信育樂合作，今、明2日於台北大巨蛋舉辦器官捐贈者家屬感恩活動及心臟移植術後及植入心室輔助器病友家屬活動，包含醫療團隊共計約60人參與。台大醫院副院長陳晉興指出，捐贈者將愛心延續至他人身上，是非常了不起的大愛，盼藉由活動一方面感謝捐贈者及家屬大愛，一方面推廣器捐移植拯救性命一事，讓更多民眾知道。

台大醫院指出，本次活動為該院首度邀請器官捐贈者家屬共同觀賞棒球賽，以運動作為交流平台，盼藉由球場上熱血拚戰與團隊合作氛圍，帶給器官捐贈者家屬更多關懷、陪伴與慰藉，感謝他們在人生最艱難的時刻做出的無私決定，對許多捐贈者家屬而言，雖然摯愛已離開人世，但看見生命被延續、希望被傳承，能感受到「點亮生命，共創新象」的意涵，讓感恩與祝福在交流中持續流動。

對心臟移植受贈者與心室輔助治療器病友而言，從疾病治療到重返生活，每一步都充滿挑戰，也凝聚著家屬與醫療團隊一路相伴的力量。台大醫院指出，棒球場上器官捐贈為生命奮力投出希望一球，每位受贈者歷經疾病挑戰重新站上人生舞台，如同揮出逆轉全壘打般，寫下屬於自己的精彩篇章，盼讓病友及家屬以「重啟心動，熱血開打」精神，迎接人生下一個精彩篇章。

台大醫院器官勸募暨移植中心表示，除透過各類交流與感恩活動，陪伴捐贈者家屬與移植病友家庭走過生命不同階段重要歷程，也將持續深化醫療照護、病友支持與社會倡議，除了提供專業醫療，也重視病人及家屬在治療歷程中的心理與社會支持，期盼透過此次活動，讓更多民眾理解器官捐贈與移植的意義，看見生命延續與重新出發的可能，攜手打造一個充滿理解、支持與希望的社會。

台大醫院副院長陳晉興（左二）指出，捐贈者將愛心延續至他人身上，是非常了不起的大愛，盼藉由活動一方面感謝捐贈者及家屬大愛，一方面推廣器捐移植拯救性命一事，讓更多民眾知道。記者林琮恩／攝影
台大醫院副院長陳晉興（左二）指出，捐贈者將愛心延續至他人身上，是非常了不起的大愛，盼藉由活動一方面感謝捐贈者及家屬大愛，一方面推廣器捐移植拯救性命一事，讓更多民眾知道。記者林琮恩／攝影

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