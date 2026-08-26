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借鏡日本經驗 民團盼設二級兒少機關

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

立院昨三讀通過「衛生福利部兒少及家庭支持署組織法」，社家署將改制為「兒少及家庭支持署」。中央兒少專責單位推動聯盟昨為此提出「四個呼籲、一個期待」，包括預算人力從寬編列、社政衛政整合、同步修正兒少權法、升級兒少表意參與等，且期待增設兒童及少年事務的二級機關，與兒家署相輔相成。

中央兒少專責單位推動聯盟是由數個兒少團體共同發起。兒推盟表示，歷經廿多年，樂見兒家署將掛牌運作。

不過兒推盟也表示，建議兒家署轄下應至少設置六個業務組，包含兒少健康組、兒少保護安置組、育兒支援組、家庭支持組、兒童及少年權利組、綜合企劃組等，強化社政與衛政部門的橫向整合。

兒推盟也建議，應該在兒少權法中增訂「兒少傳播權益與個資隱私維護」專章，並由行政院建立跨部會治理及分工機制，期待政府能參酌日本設立「兒童家庭廳」的經驗，在行政院下增設兒童及少年事務的二級機關。

日本 兒少權法 兒少

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