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健康你我他／就醫理賠被刁難 寫信抗議獲平反
14年前全家到日本九州過農曆年。幾天下來，女兒略感不適，吃完年夜飯後回到旅館發燒，我和先生急壞了，半夜12點帶女兒直奔附近醫院掛急診。
日本醫師仔細檢查後，我們請醫院開立診斷書及收據，因為語言不通，當時也沒有翻譯軟體可快速諮詢，匆匆拿齊了申請文件就離開。
第二天一早，為免回國後申請保險理賠受阻，覺得還是詢問一下業務員。對方回覆「必須到『駐福岡辦事處』」申請文件的翻譯證明並蓋章。」於是我和先生搭車到福岡，好不容易找到辦事處卻只見大門深鎖，因為這一天正是農曆春節，只能無功而返，兩天後結束旅程搭機返台。
之後我幫女兒申請理賠果真碰壁，說是文件不足，但我確實是把醫院給的所有可資證明的文件都附上了，難道還要再飛一次日本嗎？愈想愈不甘心，大過年的，同行家人在國外生病已經很無奈了，保險公司的業務員還要我們把孱弱的孩子丟在旅館，在刺骨寒風中特地跑一趟福岡…。深深感到被耍弄、被刁難。
忿忿不平下，我寫信到保險公司營業所的審核單位，兩天後接到來電，說依照女兒的情況是可以辦理保險實報實銷的。果真，權利是要自己爭取的。
其實保險不是冷冰冰的保單號碼而已，只要懂得在規則中找出人情與常理的破口，「案件編號」也可以是有溫度的。
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